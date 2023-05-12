CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, 3.TÜRKİYE GENÇLİK ZİRVESİ'NDE KONUŞTU -1

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 3. Türkiye Gençlik Zirvesi'ne katıldı.

İstanbul Kongre Merkezi'nde 18-30 yaş aralığındaki gençlerin katıldığı 3.Türkiye Gençlik Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "14 Mayıs'ta ülke tarihimizin en kritik seçimlerinden birini yapacağız. Bu seçimlerin önemini özellikle yurt dışından gelen açıklamalarla, dergi kapaklarından verilen mesajlarda herhalde çok net biçimde görüyorsunuz. Ne diyorlar? Erdoğansız bir Türkiye. Yahu, Erdoğan size ne yaptı? Ha, Erdoğan bunlara bir şey yaptı. Şimdi, Bay Bay Kemal, Sayın Putin'e saldırıyor. Rusya'ya saldırıyor. Kılıçdaroğlu, Biden Erdoğan'ın yenilmesi lazım kaydını düştü. Kayıtlarda var. Ama sen acizsin. Zavallısın. Çünkü Biden böyle söylediği zaman ben Biden niye böyle söyledi demedim. Halbuki ben Biden'ı senden çok daha önce tanıyordum. Ailece görüşmelerimiz de vardı. Ama sen Putin'e saldırınca kusura bakma buna ben de eyvallah etmem. Çünkü Rusya'yla olan bizim münasebetlerimiz şu anda Amerika'yla olan münasebetlerimizden geri değil. Dış ticaret hacmine baktığımız zaman onunla olan dış ticaret hacmimiz Amerika'dan daha fazla ama Bay Bay Kemal sen devlet yönetimi nedir bilmezsin. Anlamazsın. Biz dünyanın dört bir yanıyla görüşürüz. Biz devlet yönetiminin ne olduğunu biliriz ama sen bunları öğreneceksin. Fakat o fırsat da gelmeyecek sana. Yanındakiler sana bir fayda getirmez. İşte yanındakilerden bir tanesi. Benim bir zamanlar ekonomiyle ilgili bakanımdı." dedi.

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