Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Özel Programı'nda konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bundan 102 sene evvel ilan edilen Cumhuriyetimiz, 'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' ilkesiyle aynı zamanda milli iradenin şahlanışıdır." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenen 29 Ekim Özel Programı'ndaki konuşmasına, tüm vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını tebrik ederek başladı.

"Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümü kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadeleyi yöneterek Kuvayimilliye ruhunu Cumhuriyetle taçlandıran Büyük Millet Meclisimizin tüm mensuplarını şükranla yad ediyorum." diyen Erdoğan, yokluk içinde cepheden cepheye koşan İstiklal Harbinin tüm şehit ve gazilerini andı.

Erdoğan, Anadolu'daki ilk akınlardan İstanbul'un fethine, Kıbrıs Barış Harekatından 15 Temmuz destanına bir gül bahçesine girercesine toprağa düşen şehit ve gazilere de rahmet diledi.

"Biz, binlerce yıllık tarihimizin hiç bir döneminde esarete boyun eğmemiş, zulme rıza göstermemiş, istiklaline aşık bir milletin mensuplarıyız." ifadesini kullanan Erdoğan, milletin hürriyetine olan tutkusunu en son Milli Mücadelede görüldüğünü hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları ifade etti:

"'Maraş bize mezar olmadan düşmana gülizar olmaz' diyen Sütçü İmam'ın, 'Türk bu topraklara, bu topraklar da Türk'e ısındı. Sade siz değil, bütün dünya bir araya gelse bizi bu topraklardan ayıramaz' diyen Antepli Şahin Bey'in, işgalcilerin İzmir'e çıktığı gün Denizli'deki Ulu Cami önünde halka hitap ederek 'İstiklal aşkı, vatan sevgisi ve kalbimizdeki imanla mücadelemizin sonunda zaferi kazanacağız.' diyen Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin ve kanlarıyla, canlarıyla destan yazan daha nice kahramanın omuzlarında yükselen Milli Mücadele muazzez ve muazzam bir direnişin nişanesidir."

"Türkiye, kadim devlet geleneğimizin en son halkasıdır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Marşı şairi merhum Mehmet Akif Ersoy'un Kastamonu'da verdiği hutbede milli şuuru, "Boynunu uzat, kafanı devir diyorlar. Madem ki teklif bu kadar ağırdır, artık bunu hiç kimse kabul edemez. İster istemez dişiyle, tırnağıyla uğraşır, çabalar. Nefsini imkanın son derecesine kadar müdafaaya bakar. Ey cemaat-i müslimin, işte bugün bizden istedikleri ne filan vilayet ne filan sancaktır. Doğrudan doğruya başımızdır, boynumuzdur, hayatımızdır, varlığımızdır, devletimizdir, dinimizdir, imanımızdır. Yeisi, meskeneti, ihtiras ve tefrikayı büsbütün atalım. Azme, mücahedeye, vahdete sarılalım. Cenab-ı Kibriya hak yolunda meydana atılan azim ve iman sahipleriyle beraberdir. ya ilahi bize tevfikini gönder. Doğru yol hangisidir millete göster." sözleriyle uyandırdığını anımsattı.

Erdoğan, "İşte bu dirayetle, bu azim ve cesaretle cephede yiğit askerlerimiz, cephe gerisinde fedakar analarımız, Hilal-i Ahmerimiz, gencinden yaşlısına aziz milletimizin her bir ferdi, istiklal sancağını gururla taşımışlardır. Vatanın namusunu korumak, yurdun harim-i ismetine zillet çizmelerini bastırmamak için tek vücut olmuş, hep birlikte zafere yürümüşlerdir." dedi.

İstiklal ve istikbal uğrunda çekilen çilelerin tarihin yeni bir sayfası olan Türkiye Cumhuriyeti'nin doğumunu müjdelediğine işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şu noktayı da her zaman hatırımızda tutmamız gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti devamlılık ilkesine dayalı kadim devlet geleneğimizin en son halkasıdır. Bundan 102 sene evvel ilan edilen Cumhuriyetimiz, 'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' ilkesiyle de aynı zamanda milli iradenin şahlanışıdır. Unutmayalım Cumhuriyetin mütemmim cüzü demokrasidir. Cumhuriyeti cumhurla ve demokrasiyle taçlandırma yolculuğu tek parti yıllarında ve darbe dönemlerinde kesintiye uğramış olsa da bir şekilde bu engelleri aşarak bugünlere gelmeyi başarmıştır. Bu mücadele de aynı azim ve kararlılıkla halen devam etmektedir. Türkiye'yi ve Türk demokrasisini güçlendirme davamızda son 23 yıldır en önemli dayanağımız milletimizin sarsılmaz iradesidir. İnşallah bu irademiz sapa sağlam ayakta olduğu sürece, bu millet binlerce yıldır olduğu gibi birbiriyle muhabbetle kucaklaştığı müddetçe, Türkiye'nin kutlu yolculuğunun önünü kesebilecek hiçbir dahili ve harici odak yoktur."

(Sürecek)