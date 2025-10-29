Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Özel Programı'nda konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terör tehdidinin tamamen sıfırlandığı, her metrekaresinde güvenliğin ve huzurun en üst seviyede egemen olduğu bir Türkiye'yi inşallah sabırla, azimle, sağduyu ve soğukkanlılıkla inşa etmekte kararlıyız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenen 29 Ekim Özel Programı'nda konuştu.

"Milletçe insanlığa örnek olan çok özel bir vasfa sahibiz. Biz geçmişiyle yaşayan, maziden aldığı mirası daha da zenginleştirip atiye taşıyan, ecdadın emanetine gözü gibi bakan vefakar bir milletiz." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Biz vatanımızı yalnızca aziz şehit ve gazilerimizin değil, aynı zamanda vediatullah yani Rabb'imizin de emaneti olarak görüyoruz. İşte tam da bu yüzden devletimizi ilelebet payidar kılmak, milletimizi asırlık hayalleriyle buluşturmak için yoğun bir mücadele yürütüyoruz." açıklamasını yaptı.

"Geçmişle kıyas dahi yapılamayacak kalkınma seferberliği içindeyiz"

Türkiye'nin bugün 102 yıl öncesine göre çok farklı bir noktada olduğunun altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Savunma sanayisinden ekonomiye, ulaştırmadan eğitime, ticaretten sağlığa, dış politikaya, teknolojiye, turizme kadar her alanda geçmişle kıyas dahi yapılamayacak ölçüde büyük bir kalkınma seferberliği içindeyiz. Cumhuriyeti salonlara ve gardıroplara indirgemeye çalışan 'slogan cumhuriyetçilerine' aldırmadan, cumhuriyete asıl hizmetin eser ve hizmetle olacağını 81 vilayetimize kazandırdığımız devasa yatırımlarla ortaya koyuyoruz. Sadece ülkemize değil medeniyet coğrafyamızın tamamına huzur ve istikrar getirecek, dostlarımıza rahat bir nefes aldıracak Türkiye Yüzyılı'nın kilometre taşlarını döşeme devam ediyoruz."

"6 yıl içerisinde 250 ALTAY tankını ordumuzun emrine vermeyi hedefliyoruz"

Dün Kahramankazan'da Türk savunma sanayisi adına kıvanç duyulacak modern bir tesisin açılışını yaptıklarını ve ana muharebe tankı ALTAY'ın Silahlı Kuvvetlere teslimini gerçekleştirdiklerini anımsatan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İnşallah gelecek 6 yıl içerisinde 250 adet ALTAY tankını ordumuzun emrine vermeyi hedefliyoruz. Kurtuluş Savaşı'nda kağnı mermi taşıyan kahramanlardan aldığımız güçle artık kendi tankımızı, kendi savaş gemilerimizi, kendi insansız hava araçlarımızı, kendi helikopterimizi, kendi savaş uçağımızı yapıyoruz. Daha 20 yıl öncesine kadar savunma sanayisi yüzde 80 oranında dışa bağımlı bir ülke, gayretlerimiz neticesinde hamdolsun bugün dünyayla rekabet edebilir konuma yükselmiştir. Siyasi istikrar ve güven ortamı sağlandığında, direksiyon da emin ve ehil ellerde olduğunda Türkiye'nin neleri başarabildiğini dost düşman herkese gösterdik. Türkiye'nin kısa sürede ulaştığı bu göz kamaştıran seviye hiç şüphesiz Cumhuriyet'imizi kuranların tahayyül ve tasavvur ettikleri seviyedir."

"Tüm başarıları çok daha yüksek seviyelere çıkaracağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asırlar boyunca İ'la-yi Kelimetullah davasının sancaktarlığını yapmış, barışın, huzurun, iyilik ve adaletin hamiliğini üstlenmiş bir millet olarak bugün de aynı hassasiyetle hareket ediyoruz." dedi.

Dostlarını en zor zamanlarında yalnız bırakmadıklarını ve dünyanın neresinde olursa olsun mazlumların imdadına koştuklarını vurgulayan Erdoğan, "Savaş ve çatışmaların sona erdirilmesinden insani kriz ve afet bölgelerindeki yardım çalışmalarına, kurumlarımız ve kadrolarımızla hem sahada hem de masada güçlü bir varlık gösteriyoruz. 102 yıllık Cumhuriyet tecrübemizin ışığında tüm bu başarıları inşallah çok daha yüksek seviyelere çıkaracağız." diye konuştu.

"Cumhuriyet'imizi daha da yüceltmek için çalışmaya devam edeceğiz"

"Şehit ve gazilerimizin mukaddes emanetini muhafaza etmekle kalmayıp o emaneti çok daha yükseklere taşımak hükümetimizin temel önceliğidir." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şair ne diyor? 'Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.' Terör tehdidinin tamamen sıfırlandığı, her metrekaresinde güvenliğin ve huzurun en üst seviyede egemen olduğu bir Türkiye'yi inşallah sabırla, azimle, sağduyu ve soğukkanlılıkla inşa etmekte kararlıyız. Devletimizin uhdesindeki her türlü imkanı kullanarak her türlü tahrike karşı basiretli davranarak devletimizin ciddiyetine ve engin tecrübesine yakışır şekilde bu hassas süreci suhuletle yöneteceğiz. Birbirimize her zamankinden daha sıkı kenetlenerek, kardeşliğimizi perçinleyerek, özellikle farklılıklar yerine müşterek noktalara odaklanarak bu hedefimize hep beraber vasıl olacağız. Millet olarak birlikte kurduğumuz ve tam 102 yıl boyunca yine birlikte yaşattığımız Cumhuriyet'imizi 86 milyon el ele, gönül gönüle vererek daha da yüceltmek için çalışmaya inşallah devam edeceğiz."

Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere istiklal mücadelesinin tüm şahsiyetlerini saygıyla anan Erdoğan, vatan, ezan ve bayrak, devletin ve milletin bekası için canlarını ortaya koyan şehitlere yüce Allah'tan rahmet niyaz etti.

Notlar

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş dua etti, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Daha sonra, Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılı için hazırlanan video gösterildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda 2025 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen isimleri açıkladı.

Programda, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Türk Müziği Topluluğu konser verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ceketinde ay yıldızlı broş taşıdığı görüldü.

Programa, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, yüksek yargı organlarının başkanları, dini azınlık cemaatlerinin temsilcileri ile askeri erkan ve diğer davetliler katıldı.

