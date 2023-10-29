Cumhurbaşkanı Erdoğan: "29 Ekim 1923 yılında ilan ettiğimiz cumhuriyetimiz ilk asrını tamamlayıp adına Türkiye Yüzyılı dediğimiz ikinci yüzyılına...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "29 Ekim 1923 yılında ilan ettiğimiz cumhuriyetimiz ilk asrını tamamlayıp adına Türkiye Yüzyılı dediğimiz ikinci yüzyılına yelken açıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "29 Ekim 1923 yılında ilan ettiğimiz cumhuriyetimiz ilk asrını tamamlayıp adına Türkiye Yüzyılı dediğimiz ikinci yüzyılına yelken açıyor." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel