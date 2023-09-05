Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "28 Ağustos'ta BM Genel Sekreteri Gutteres, Rusların istediği gibi direkt SWIFT değil ama SWIFT işleminden...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "28 Ağustos'ta BM Genel Sekreteri Gutteres, Rusların istediği gibi direkt SWIFT değil ama SWIFT işleminden kaynaklanacak aracılık mekanizması teklif etti.