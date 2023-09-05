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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "28 Ağustos'ta BM Genel Sekreteri Gutteres, Rusların istediği gibi direkt SWIFT değil ama SWIFT işleminden...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "28 Ağustos'ta BM Genel Sekreteri Gutteres, Rusların istediği gibi direkt SWIFT değil ama SWIFT işleminden kaynaklanacak aracılık mekanizması teklif etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "28 Ağustos'ta BM Genel Sekreteri Gutteres, Rusların istediği gibi direkt SWIFT değil ama SWIFT işleminden kaynaklanacak aracılık mekanizması teklif etti." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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