Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 şehrin adaylarını açıkladı

31 Mart yerel seçimleri öncesi belediye başkanlıklarıyla ilgili aday belirleme çalışmasında sona gelindi. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Aday Tanıtım Toplantısı'nda 11'i büyükşehir, 15'i il olmak üzere 26 şehrin adaylarını açıkladı. Toplantıda, bakanlar, MYK ve MKYK üyeleri, 26 şehrin milletvekilleri ve 3 kademe il başkanları, adayları açıklanacak büyükşehirlerin MHP il başkanları da yer aldı. Programda, 'Türkiye Yüzyılı Şehirleri için Hazırız Kararlıyız' temalı sahne tasarımı düzenlendi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ADAYLARI TEK TEK AÇIKLADI

Alfabetik sıraya göre adayları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artvin, Eski Belediye Başkanımız Mehmet Kocatepe. Aydın şu an milletvekilimiz Mustafa Savaş. Balıkesir, milletvekilimiz Yücel Yılmaz. Bingöl, mevcut belediye başkanımız Erdal Arıkan ile yola devam ediyoruz. Bitlis, mevcut belediye başkanımız Nasrullah Tanğlay ile yola devam ediyoruz. Bursa, mevcut belediye başkanımız Alinur Aktaş ile yola devam ediyoruz. Çanakkale, eski milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu. Çankırı, eski milletvekillerimizden Hüseyin Filiz. Denizli, mevcut büyükşehir belediye başkanımız Osman Zolan ile yola devam ediyoruz. Düzce, mevcut belediye başkanımız Faruk Özlü ile devam ediyoruz. Edirne, mevcut il başkanımız Belgin İba. Elazığ, mevcut belediye başkanımız Şahin Şerifoğulları ile yola devam. Şöyle dadaşlar diyarına doğru gidelim Erzurum, mevcut belediye başkanımız Mehmet Sekmen. Geldik şehirlerin eskisine, Eskişehir, Milletvekilimiz Nebi Hatipoğlu. Giresun, mevcut belediye başkanımız Aytekin Şenlikoğlu ile yola devam ediyoruz. Isparta, mevcut belediye başkanımız Şükrü Başdeğirmen. Kastamonu, eski belediye başkanı Tahsin Babaş. Kocaeli, mevcut belediye başkanımız Tahir Büyükakın. Muğla, Prof. Dr. Aydın Ayaydın. Ordu, Mehmet Hilmi Güler, mevcut büyükşehir belediye başkanımızla devam. Rize, Rahmi Metin, mevcut belediye başkanıyla yola devam. Karadeniz'in iftiharı geldik Samsun'a, adayımız Halit Doğan, Çarşamba Belediye Başkanı. Sinop, Yakup Üçüncüoğlu, il genel meclis başkanı. Tokat, Eyüp Eroğlu, mevcut belediye başkanımız. Yalova, Mustafa Tutuk, mevcut belediye başkanımız, onunla yola devam diyoruz. Nereye geldik… İstanbul. Yeniden İstanbul, Yeniden AK Parti, hazırız, kararlıyız" dedi. İstanbul'un belediye başkan adayı Murat Kurum oldu.

İSTANBUL'U SON 5 YILLIK FETRET DEVRİNDEN MUTLAKA ÇIKARTACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, adayları açıklamadan önceki yaptığı konuşmada, "El ele omuz omuza vererek İstanbul'u son 5 yıllık fetret devrinden mutlaka çıkartacağız. Geride bıraktığımız 5 senede şunu gördük. Yarı zamanlı belediye başkanlığı yapılmaz, İstanbul asla ihmale gelmeyen, sürekli ilgilenilmesi, sorunlarına çözüm üretilmesi gereken bir şehirdir. İstanbul'a hizmet için önce bu şehre aşık olacaksınız. Sonra kendinizi İstanbullulara adayacaksınız. Diğer türlü geriye gitme, durma, duraklama ve çökme kaçınılmazdır. İstanbul'un bir 5 yıl daha kaybetmeye artık tahammülünün kalmadığını tüm İstanbullular gibi biz de çok net görebiliyoruz. İsmini paylaşacağımız adayımızla, layık olduğu şehreminine yeniden kavuşmasını sağlayacağız" dedi.