Cumhurbaşkanı Erdoğan: "25 Nisan'da, 3 bin 500 engelli öğretmen atamamızı yapmıştık. O gün 3 bin 500'e giremeyip atanamayan tüm adayların atamasını...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "25 Nisan'da, 3 bin 500 engelli öğretmen atamamızı yapmıştık. O gün 3 bin 500'e giremeyip atanamayan tüm adayların atamasını da bugün gerçekleştirdik.