Cumhurbaşkanı Erdoğan: "25 Nisan'da, 3 bin 500 engelli öğretmen atamamızı yapmıştık. O gün 3 bin 500'e giremeyip atanamayan tüm adayların atamasını...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "25 Nisan'da, 3 bin 500 engelli öğretmen atamamızı yapmıştık. O gün 3 bin 500'e giremeyip atanamayan tüm adayların atamasını da bugün gerçekleştirdik.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "25 Nisan'da, 3 bin 500 engelli öğretmen atamamızı yapmıştık. O gün 3 bin 500'e giremeyip atanamayan tüm adayların atamasını da bugün gerçekleştirdik."
Kaynak: AA / Merve Yıldızalp - Güncel