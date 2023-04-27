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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '25 Nisan'da, 3 bin 500 engelli öğretmen atamamızı yapmıştık. O gün 3 bin 500'e giremeyip atanamayan tüm adayların atamasını...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "25 Nisan'da, 3 bin 500 engelli öğretmen atamamızı yapmıştık. O gün 3 bin 500'e giremeyip atanamayan tüm adayların atamasını...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "25 Nisan'da, 3 bin 500 engelli öğretmen atamamızı yapmıştık. O gün 3 bin 500'e giremeyip atanamayan tüm adayların atamasını da bugün gerçekleştirdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "25 Nisan'da, 3 bin 500 engelli öğretmen atamamızı yapmıştık. O gün 3 bin 500'e giremeyip atanamayan tüm adayların atamasını da bugün gerçekleştirdik."

Kaynak: AA / Merve Yıldızalp - Güncel

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