Cumhurbaşkanı Erdoğan, 25 Mayıs Afrika Günü'nü kutladı - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 25 Mayıs Afrika Günü'nü kutladı

AA - Zafer Fatih Beyaz - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 25 Mayıs Afrika Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Mayıs Afrika Günü'nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Mayıs Afrika Günü'nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Afrika Birliği Örgütünün kuruluş yıl dönümünü ve 25 Mayıs Afrika Günü'nü en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Güçlü tarihi ve kültürel bağlara sahip olduğumuz tüm Afrikalı kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Afrika, Mayıs, Güncel, Haberler

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