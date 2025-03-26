Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnsan kaynağımızı dijital yetkinliklerle donatarak dönüştürecek, yerli ve milli siber güvenlik uygulamalarıyla Türkiye'nin dijital altyapısını daha dirençli hale getireceğiz." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi ile Büyük Ölçekli Sanayi Yatırımları Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Terminal İstanbul, Girişim Ofisleri (GO), girişim sermayesi fonları ve benzeri enstrümanlarla Türkiye'yi teknoloji girişimciliği alanında küresel çekim merkezlerinden biri haline getireceklerini belirtti.

HIT30 Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nın, proje bazlı teşvikler gibi odak programlarla yatırım taahhütlü avans kredisi gibi finansman uygulamalarını çeşitlendireceklerini ve yaygınlaştıracaklarını anlatan Erdoğan, öte yandan dijital ekonomiye geçişi sağlayarak teknoloji çağının lider ülkelerinden biri olmayı amaçladıklarını vurguladı.

Bu amaçla hazırlanan 15 stratejiyle dijital dönüşümü sadece sanayi sektöründe değil ekonominin genelinde hızlandıracaklarını belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fiber iletişim, 5G ve ötesi yeni nesil haberleşme altyapımızı güçlendirici adımlar atacağız. Endüstriyel robotlar ve diğer ileri imalat teknolojilerinde yerli üretim kapasitemizi ve rekabet gücümüzü artıracağız. İşletmelerin dijital dönüşümüne yönelik destekleri genişleteceğiz. İnsan kaynağımızı da dijital yetkinliklerle donatarak dönüştürecek, yerli ve milli siber güvenlik uygulamalarıyla Türkiye'nin dijital altyapısını daha dirençli hale getireceğiz. Navigasyon Ödeme Sistemleri gibi dijital platformlarda yerli çözümler geliştireceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, strateji belgesinin üçüncü amacının yeşil ve döngüsel ekonomiye geçişi sağlayarak sanayi kaynaklı karbon emisyonlarını azaltmak olduğunu söyledi.

Türkiye'nin, en büyük ticaret ortağı olan Avrupa Birliği ile rekabet gücünü koruyabilmesi için yeşil dönüşüm süreçlerine uyum sağlamasının şart olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Üçüncü amaç altında Avrupa Yeşil Mutabakatı ve beraberinde sınırda karbon düzenleme mekanizmasına uyum düzeyimizi arttıracak teknik ve hukuki düzenlemeleri hayata geçireceğiz. Güneş enerjisi ve rüzgar türbini teknolojilerinde yerli üretim kapasitemizi geliştireceğiz. Yeşil hidrojen ekosistemini harekete geçirerek karbon yakalama, kullanma ve depolama teknolojilerinde yerli çözümler üreteceğiz." diye konuştu.

"Kalkınma ve ticaret koridorlarını stratejik ortaklarımızla birlikte inşa edeceğiz"

Erdoğan, dördüncü amaçlarının küresel pazarlara entegrasyonu ve rekabet gücünü artırmak olduğuna, bu kapsamda gelişmiş ülkelerdeki teknoloji şirketleri araştırma ve test merkezleriyle entegrasyona özel önem vereceklerine işaret etti.

Küresel değer zincirlerindeki kırılmalara karşı ihracat ve ithalatta pazar çeşitliliğini sağlayacaklarının, bu mekanizmaları da içeren tedbirler alacaklarının altını çizen Erdoğan, kritik ham madde ve minerallere erişimi güvence altına almak için uluslararası ittifaklar ve stratejik işbirliklerini tesis edeceklerini bildirdi.

"Basra'da El-Fao ve Hazar'da Zengezur merkezli olmak üzere Asya, Orta Doğu ve Avrupa arasında kalkınma ve ticaret koridorlarını stratejik ortaklarımızla birlikte inşa edeceğiz" diyen Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, Türkiye'nin sanayileşme birikimini Türk Devletleri, Orta Doğu ve Afrika ülkeleriyle paylaşarak, bu ülkelerin üretim ve araştırma ekosistemlerini güçlendirip, geliştirmesinde kılavuzluk edeceğini aktardı.

"Yeni üretim, lojistik ve istihdam koridorları oluşturacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, stratejinin beşinci ve son amacını, imalat sanayinin, verimlilik, kapasite ve ölçek sorunlarını çözmek, kriz ve şoklara karşı dayanıklılığını artırmak olarak belirlediklerini ve bu başlıkta 22 stratejiye yer verdiklerini ifade etti.

Mevcut strateji alanlarını genişleten, yeni planlı sanayi alanları oluşturacaklarını, riskli bölgelerde bulunan tesislerin güvenli bölgelere taşınmasının önünü açacaklarını anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yeni üretim, lojistik ve istihdam koridorları oluşturacağız. Başta organize sanayi bölgeleri olmak üzere sanayi tesislerimizin ulaşım bağlantılarını çeşitlendirecek ve altyapılarını güçlendireceğiz. Afet yönetimi teknolojilerini geliştirerek, afetlere dayanıklı bir ekosistem oluşturacağız. KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştıracak mekanizmalar geliştirecek, sanayiye ve teknoloji girişimlerine özel olarak yapılandırılmış bankacılık ve finansman yaklaşımının benimsenmesini sağlayacağız. Sanayimizin verimlilik odaklı dönüşümüne rehberlik edecek model fabrikaların sayısını çoğaltacak, KOBİ'lerin ölçek büyütme yatırımlarını destekleyeceğiz.

Atacağımız bu adımlarla 2024'de 247 milyar dolar seviyesine ulaşan imalat sanayi ihracatımızı, 2030'da 400 milyar dolara ulaştıracağız. Yüksek teknolojili ürün ihracatımızı 3 katın üzerine çıkartarak 30 milyar dolar seviyesine taşıyacağız. AR-GE harcamalarının, milli gelir içindeki payını yüzde 2,20 seviyesine yükselteceğiz. Organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgelerinin toplam yüz ölçümünü 149 bin hektardan 350 bin hektara çıkartacağız. 2030 yılına kadar 20 milyar dolar girişim sermayeli yatırımı çekerek 100 bin teknolojik girişimi ve 100 milyar dolarlık Turcorn değerlemesi hedeflerimize ulaşacağız."

Erdoğan, 2030 Sanayi ve Teknoloji Strateji Belgesi'nde, stratejilerin yanında kendilerini hedeflerine taşıyacak 37 öncelikli proje ve program tanımladıklarını belirtti.

(Sürecek)