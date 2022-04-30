Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2030 EXPO için adaylardan biri de Suudi Arabistan. EXPO 2030'un Riyad'da düzenlenmesi için Türkiye olarak kendilerini...
AA - Ali Kemal Akan - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2030 EXPO için adaylardan biri de Suudi Arabistan. EXPO 2030'un Riyad'da düzenlenmesi için Türkiye olarak kendilerini destekleyeceğimizi açıkladık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2030 EXPO için adaylardan biri de Suudi Arabistan. EXPO 2030'un Riyad'da düzenlenmesi için Türkiye olarak kendilerini destekleyeceğimizi açıkladık."
AA / Ali Kemal Akan - Güncel