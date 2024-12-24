Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2025 Yılında Asgari Ücret, Net 22 Bin 104 TL Olarak Uygulanacak

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 yılında asgari ücretin yüzde 30 artışla net 22 bin 104 TL olacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 yılında uygulanacak asgari ücrete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan, "2025 yılında asgari ücret, yüzde 30 artışla net 22 bin 104 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" dedi.