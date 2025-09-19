Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı Tanıtım Töreni'nde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin kargaşa, kaos ve kriz içinde olduğunu belirterek "İstiyorlar ki Türkiye de aynı girdabın içinde debelenip dursun. Şimdiye kadar bu uğurda her yolu denediler ama muvaffak olamadılar. Kendi şahsi ikbal kavgalarının faturasını millete ödetmeyi başaramadılar. Bundan sonra da ülkemize ve ekonomimize zarar veremeyecekler." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ticaret Bakanlığınca Haliç Kongre Merkezi'nde "Türkiye Yüzyılı'nda Kooperatiflerimizle Büyüyoruz" mottosuyla gerçekleştirilen Türkiye Kooperatifler Buluşması 2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı Tanıtım Töreni'ndeki konuşmasında, 23 yılda el ele vererek çok güzel işler başardıklarını dile getirdi.

İlk açıklandığında "İmkansız, yapılamaz, hayal." denilen nice hedefe ulaştıklarını belirten Erdoğan, "Zorluklar karşısında pes etmedik. Engellerin bizi yolumuzdan alıkoymasına müsaade etmedik. Ticaretten turizme, ihracattan istihdama, akla gelen her alanda ülkemizi 23 sene önce hayal dahi edilemeyen seviyelere getirdik. Henüz yolun başındayız. Özel sektörümüz bir yandan, biz bir yandan Türkiye'yi daha da büyütecek, kalkındıracak inşallah güzel başarılarla beraberce buluşturacağız." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin artık ne istikrar ve güven ortamını zedelemeye ne de patinaj yapmaya tahammülü vardır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasette istikrar, ekonomide güven olduğu müddetçe Türkiye'nin önünün de ufkunun da sonuna kadar açık olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

"Ancak istikrar ve güven olmadığında çamura saplanmış bir araç misali sürekli patinaj yapmamız kaçınılmazdır. Geçmişte ülkemiz bunu çok yaşadı. Türkiye'nin artık ne istikrar ve güven ortamını zedelemeye ne de patinaj yaparak enerji ve vakit kaybetmeye tahammülü vardır. Ana muhalefetin son 6 aydır bütün çabası ülkemizin 23 yılda ağır bedeller ödeyerek elde ettiği istikrar ve güven atmosferini dinamitlemektir. Milli markaları hedef gösterdikleri boykot çağrılarından Batılı medya kuruluşlarına ülkemizin şikayet edilmesine, Alevi canlarımıza yönelik edepsizliklerden sokaklarımızı karıştırma gayretlerine kadar bütün yaptıkları sadece ve sadece bunun içindir. Kendileri kargaşa, kaos ve kriz içindeler. İstiyorlar ki Türkiye de aynı girdabın içinde debelenip dursun. Şimdiye kadar bu uğurda her yolu denediler ama muvaffak olamadılar. Kendi şahsi ikbal kavgalarının faturasını millete ödetmeyi başaramadılar. Bundan sonra da ülkemize ve ekonomimize zarar veremeyecekler."

"Kalbi ülkemiz için çarpan tüm kardeşlerimi Türkiye Yüzyılı ve Ticaretin Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda daha güçlü, daha müreffeh bir gelecek için dayanışma ruhunu büyütmeye ben sizleri davet ediyorum." ifadesini kullanan Erdoğan, vatanın dört bir ucunda büyük özveriyle çalışan tüm esnafa ve kooperatiflere teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarışmada dereceye girenlere ödüllerini verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından, Ticaret Bakanlığınca "Kooperatifçilik" konusunda düzenlenen kısa film ve fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere ödüllerini verdi.

Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı tanıtım filminin gösterildiği programda, Ticaret Bakanı Ömer Bolat da konuşma yaptı.

Bolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Ankara Tasarım ve El Sanatları Merkezi Küçük Sanat Kooperatifinin tezhip sanatçısı Mükerrem Taşkapılıoğlu tarafından bir yılda hazırlanan Ayetel Kürsi yazılı tabloyu hediye etti.

Programda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve kooperatif temsilcileri yer aldı.

