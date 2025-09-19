Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı Tanıtım Töreni'nde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı'nın ülkemizin kooperatifçilik vizyonunu bir adım daha ileriye götüreceğine inanıyorum. Strateji belgesinin temel gayesi kooperatifçiliğe daha elverişli bir ortam oluşturma, sektöre olan güveni artırma, kooperatifleri daha verimli, etkin, sürdürülebilir, rekabet edebilir bir yenilikçi kılmaktır. Plan, 5 politika ekseninde 2 amaç, 6 hedef ve 23 faaliyet ile bunlara ilişkin performans göstergelerinden oluşuyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ticaret Bakanlığınca Haliç Kongre Merkezi'nde "Türkiye Yüzyılı'nda Kooperatiflerimizle Büyüyoruz" mottosuyla gerçekleştirilen Türkiye Kooperatifler Buluşması 2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı Tanıtım Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye olarak çok dinamik bir ticari hayata sahip olduklarını, insanların yetiştirip, üretip, satış yaptığını, 81 vilayetin birlikte dünyaya el emeği, göz nuru ürünlerini ulaştırmanın mücadelesini verdiğini söyledi.

Kadınların, gençlerin ve üreticilerin kooperatifler bünyesinde güç birliği yaparak zorlukları birlikte aştıklarını belirten Erdoğan, "Aynı zamanda birlikte kazanıyorlar. Özellikle tarımdan sanayiye, kadın girişimciliğinden enerjiye, birçok alanda kooperatifler yerel kalkınmanın temel aktörleri haline gelmiş durumda. Halihazırda ülkemizde 6,5 milyonu aşkın vatandaşımızın ortağı olduğu 62 bin kooperatif faaliyet gösteriyor. Bunu Türkiye'nin ticari ve ekonomik hayatı adına çok kıymetli bir kazanım olarak gördüğümüzü hassaten ifade ediyorum. Ancak Avrupa Birliği'nde 165 milyonu aşkın kooperatif ortağı ile 250 bin kooperatif olduğu düşünüldüğünde bu alanda henüz arzu edilen seviyede olduğumuzu ne yazık ki söyleyemeyiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kooperatiflerin sadece Türkiye'de değil son yıllarda dünyada da ön plana çıkmaya başladığını, vahşi kapitalizmin acımasız dişlileri arasında ezilmek istemeyen yerel üreticilerin güvenli bir liman olarak kooperatiflere sığındığını kaydetti.

-"Kooperatiflerin toplam cirosu ise 2,4 trilyon doları geçiyor"

Bilhassa bütçe, network, teknolojik kapasite itibarıyla pek çok devleti geride bırakan küresel şirketlerle rekabette bireylerin, makro işletmelerin ve yerel ölçekte büyük firmaların çoğu zaman yetersiz kaldığını kaydeden Erdoğan, belli başlı alanlarda tekelleşen bu şirketlerin agresif fiyat politikalarıyla küçükleri yuttuğuna şahit olduklarını belirtti.

Giderek daha ürkütücü boyutlara ulaşan bu durumun kooperatifçiliği teşvik eden temel faktör olduğunu söyleyen Erdoğan, "Şu rakamlar küresel düzeyde bir arayışın en somut işaretidir. Uluslararası Kooperatif Birliğinin verilerine göre dünya genelinde 3 milyon kooperatif bulunuyor. Dünya nüfusunun yüzde 12'si bir kooperatifin iş ortağıdır. Kooperatiflerin toplam cirosu ise 2,4 trilyon doları geçiyor. 2025 yılının Birleşmiş Milletler tarafından Uluslararası Kooperatifler Yılı ilan edilmesini bu bakımdan çok yerinde bir karar olarak görüyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Hükümet olarak bu anlamlı yılı vesile kılarak kooperatifçilik kültürünü daha da yaygınlaştırmaya özel önem veriyoruz. 2012 yılında açıkladığımız eylem ve strateji planımızın önceliği, mevzuatla ilgili sıkıntıların aşılması ve dağınıklığın giderilmesiydi. Hamdolsun bu doğrultuda ciddi yol aldık. Ama halen önümüzde katetmemiz gereken bir mesafe var. 2025-2029 yıllarını kapsayan yeni planla inşallah bunu başaracağız. Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı'nın ülkemizin kooperatifçilik vizyonunu bir adım daha ileriye götüreceğine inanıyorum. Strateji belgesinin temel gayesi kooperatifçiliğe daha elverişli bir ortam oluşturma, sektöre olan güveni artırma, kooperatifleri daha verimli, etkin, sürdürülebilir, rekabet edebilir bir yenilikçi kılmaktır. Plan, 5 politika ekseninde 2 amaç, 6 hedef ve 23 faaliyet ile bunlara ilişkin performans göstergelerinden oluşuyor."

Strateji belgesinde, dijitalleşmeden yeni kooperatif türlerine, mevzuatın güncel gelişmelere uyarlanmasından kooperatiflerin kurumsal ve finansal kapasitelerinin arttırılmasına kadar pek çok hedefe yer verdiklerini belirten Erdoğan, Türk kooperatifçiliğinin gelecek 5 yılına kılavuzluk yapacağına inandığı planın hazırlanmasında emeği geçenleri gönülden tebrik ettiğini kaydetti.

"Ülkemiz genelinde 772 kooperatifin 826 projesine toplam 110,5 milyon liralık hibe desteği verdik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kooperatiflerin kuruluşunu teşvik etmek, mevcut kooperatiflerin ise ticari kapasitelerini arttırmak üzere çalışmaya devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu minvalde 5 sene önce 2020 yılında Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı KOOP-DES'i uygulamaya geçirdik. KOOP-DES ile ülkemiz genelinde 772 kooperatifin 826 projesine toplam 110,5 milyon liralık hibe desteği verdik. Geçtiğimiz yıl başında kooperatiflerin faydalanabileceği destek kalemlerinde iki kat artışa gitmiştik. Bu yıl destek rakamını 2,5 katına çıkardık. Kooperatiflerimize sunulan makine, ekipman, demirbaş alım desteğini 400 bin liradan 1 milyon liraya, sergi ve fuar katılım desteğini 60 bin liradan 150 bin liraya, nitelikli personel istihdamı desteğini bir personel için yıllık 204 bin liradan 266 bin 400 liraya, iki personel için 408 bin liradan 532 bin 800 liraya yükselttik."

Kooperatiflerin merakla beklediği 2025 yılı için başvuru sonuçlarını 22 Eylül'de açıklayacaklarını duyuran Erdoğan, "Kooperatiflerimizden gelen yoğun talep üzerine önümüzdeki sene inşallah desteğe ayırdığımız bütçeyi kayda değer ölçüde artıracağız. Bir diğer müjdemiz şudur. Destek programından bir defa faydalanan kooperatiflerimizin 5 sene geçmeden tekrar başvuru yapamaması kuralını 4 yıla indiriyoruz. Ayrıca kredi garanti fonu bünyesinde kooperatiflerimizin kullanımına münhasır yeni bir destek mekanizması oluşturuyoruz. TESKOMB tarafından yatırılacak 100 milyon liralık fonla kooperatiflerimize toplam 3 milyar liralık kredi imkanı sunacağız. İhracat desteklerinden kooperatiflerimizin yararlanabilmesi için de ayrı bir çalışma yürütülüyor. Yöresel ürünlerin perakende sektöründeki payının arttırılması bir başka önceliğimizdir." şeklinde konuştu.

"Sosyal kooperatifçilik, kanun taslağı için çalışmalara başlıyoruz"

Büyük mağaza ve zincir mağazaların satış alanlarında yöresel ürünlere ayrılan en az yüzde 1'lik raf oranını kooperatifler tarafından üretilen ürünlere ayırdıklarını ve bu oranı yüzde 2'ye çıkarttıklarını açıklayan Erdoğan, yine kadın kooperatiflerinin ürünlerindeki barkod ücretleriyle gıda kontrol laboratuvarlarınca yapılan gıda analizi için ödedikleri ücretlerde indirime gittiklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadın kooperatiflerinin elektronik ticaret pazar yerlerine ödedikleri komisyon oranlarının düşürülmesi için Ticaret Bakanlığı ile elektronik ticaret firmaları arasında işbirliği protokolü yapılacağını belirterek, "Engelli kardeşlerimiz ile gençlerimizi de tabii ki unutmadık. Yüzde 80 engelli ve 18-24 yaş arası gençlerin emek ve ticari gayretlerinin ekonomiye kazandırılması gayesiyle sosyal kooperatifçilik, kanun taslağı için çalışmalara başlıyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum." diye konuştu.

(Sürecek)