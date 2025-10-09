Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025- 2026 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasına ilişkin, "Anlaşmanın sahadaki uygulamalarını takip edecek, görev gücünde Türkiye olarak inşallah biz de yer alacağız." dedi.

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2025- 2026 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, 2025-2026 Yüksek Öğretim Akademik Yılı'nın hayırlara vesile olmasını temenni eden Erdoğan, Yüksek Öğretim Kurulunun 2025 Üstün Başarı Ödüllerinin tevcih edileceği bilim insanlarını ve üniversiteleri tebrik etti.

Dün gece ve bugün Şarm El Şeyh'ten gelen müjdeli haberlerden duyduğu sevinci ifade etmek istediğini dile getiren Erdoğan, uzun bir süredir Gazze'de akan kanın durması ve ateşkesin tesisi için yoğun çaba içinde olduklarını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önce New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda ABD Başkanı Donald Trump'ın da katıldığı Gazze konulu bir toplantı gerçekleştirdiklerini, ardından Washington ziyaretinde, Beyaz Saray'da Trump ve heyetiyle Gazze'yi yine konuştuklarını söyledi.

Daha sonra Trump'ın 20 maddelik bir barış planı açıkladığını ve Hamas'ın müzakerelere hazır olduğunu duyurduğunu aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Dünkü mutabakattan sonra bugün de imzalar atıldı. Bizim de ilk baştan itibaren aktif katkı verdiğimiz anlaşmadan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bundan sonra acil olarak kapsamlı insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması, rehine ve mahkumların takası, İsrail'in saldırılarını derhal durdurması, belirlenen hatlara geri çekilmenin sağlanması büyük önem arz ediyor. Biz, anlaşmanın mutabık kalınan maddelerinin harfiyen uygulanmasını titizlikle takip edeceğiz. Anlaşmanın sahadaki uygulamalarını takip edecek görev gücünde Türkiye olarak, inşallah biz de yer alacağız. Gazze'nin tekrar ayağa kaldırılabilmesi için uluslararası toplumla birlikte yeniden imar faaliyetlerine destek olacağız. Amacımız, soykırımın durması ve bölgeye huzurun bir an evvel gelmesidir. Gazzeli kardeşlerimiz dünyada huzuru, barışı, güvenliği en fazla hak eden millettir. İki yıl sonra ilk defa yüzleri gülen Gazzeli mazlumların özellikle de Gazzeli masum yavruların yüzlerinde açan tebessüm çiçeklerinin hiç solmaması için ne gerekiyorsa, biz, Allah'ın izniyle, yapmaya devam edeceğiz. İsrail hükümetinin ateşkese teşvik edilmesinde güçlü bir irade sergileyen Amerikan Başkanı Sayın Trump'a teşekkür ediyorum. Anlaşmaya varılmasına önemli katkılar veren Katar ve Mısır'a aynı şekilde şükranlarımı iletiyorum. Filistin Direniş Hareketi Hamas'ı dirayetli ve basiretli tutumları dolayısıyla canıgönülden tebrik ediyorum."

Müzakere heyetini ve süreçte kolaylaştırıcı rol üstlenen bütün aktörleri kutlayan ve teşekkür eden Erdoğan, iki yıldır her türlü barbarlığa, zulme, katliama, soykırıma rağmen dik ve dirayetli duruşlarından zerre kadar taviz vermeyen Filistinlileri selamladı.

Erdoğan, "Türkiye, dün olduğu gibi bugün ve yarın da Filistin halkının yanında olacak, onları asla yalnız bırakmayacaktır. Rabb'im, anlaşmayı Filistin halkı için hayırlara vesile kılsın diyorum. Toprağa düşen 67 binden fazla şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

"Tarih boyunca bilime yaptığımız katkıların görmezden gelinmesine fırsat vermemeliyiz"

"Bizler, köklü bir mazinin, büyük bir medeniyetin, alim, arif ve eğitim kurumlarımızla çok zengin bir müktesebatın varisleriyiz. Bilhassa 11. yüzyıldan itibaren burası, aklı vicdanla buluşturan, ilmi hilm ile taçlandıran yeni eserlerin, yeni fikirlerin mahreç noktası olmuştur. Yani çıkış noktası olmuştur" ifadesini kullanan Erdoğan, "İlmi, yitik malı gören ecdadımız, çağlar boyunca medeniyet bahçemizi ilim çiçekleriyle süslemiş, dünyaya ve insanlığa yeni değerler hediye etmiştir." açıklamasında bulundu.

Erdoğan, genelde göz ardı edilen şu hususa da dikkat çekmek istediğini belirterek, "Sultan Alparslan'ın emriyle, El-Harezmi tarafından, Ebu Hanife'nin kabrinin yanı başına inşa ettirilen Azamiye Külliyesi, Bağdat'taki ilk Selçuklu medresesidir. Bu medrese, bugünkü anlamda ilk eğitim kurumu olarak bilinen Nizamiye Medresesi'nden yaklaşık 5 ay önce, 15 Mayıs 1067 tarihinde kurulmuştur." bilgisini paylaştı.

Bilim dünyasına çok önemli katkılar yapan ve zaman içinde sayıları artan eğitim kurumlarının, kısa sürede geniş bir coğrafyayı etkilediğini, kurumsal yapısıyla Avrupa ülkeleri için rol modeli olduğunu ifade eden Erdoğan, Osmanlı'nın böylesine güçlü, kadim ve müessir bir ilmi geleneği devam ettirdiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'da, Edirne'de, İstanbul'da, daha pek çok yerde Orhangazi, Süleymaniye Medreseleri ve daha nice eğitim merkeziyle, Balkanlar başta olmak üzere, gönül coğrafyasının adım adım, nakış nakış işlendiğini anımsattı.

Dünyanın farklı ülkelerindeki binlerce hoca ve öğrencinin bu kurumlara tahsil amacıyla geldiğini, insanlığın ortak birikimine katkıda bulunduğunu hatırlatan Erdoğan, bunda inanç ve kültürde ilim ve alimin hep el üstünde tutulmasının, ilim erbabına daima hürmet gösterilmesinin payının büyük olduğunu belirtti.

Erdoğan, "Ancak şunu da biliyoruz ki, bilim tarihinin yazılmasında yeterince etkili olamadığımız için bu toprakların dünya bilimine sunduğu eşsiz katkılarını dünyaya anlatmakta zorlanıyoruz. Tarih boyunca bilime yaptığımız katkıların görmezden gelinmesine fırsat vermemeli, özgüven içinde bunları özellikle gençlerimize anlatmaya sabırla devam etmeliyiz." ifadesini kullandı.

