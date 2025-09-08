Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Merak, ilmin ve bilginin anahtarıdır. Çocuklarımızın merak etmesi, yeni şeyler keşfetmek için heveslenmesi, öğrenmenin en önemli lokomotifidir. Soran, sorgulayan, araştıran, yeni buluşlar peşinde koşan ve elbette hayal kuran nesillerin önünü ne kadar açabilirsek o kadar başarılı olabiliriz." dedi.

Erdoğan, Bahçelievler Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'nde düzenlenen 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, teknolojinin çok hızlı bir şekilde ilerlediğini söyledi.

Eğitim teknikleri, öğrenme biçimleri, bilgiye ulaşma ve analiz yöntemlerinin her geçen gün çeşitlendiğini vurgulayan Erdoğan, "Yapay zekanın, nükleer bilimlerin, havacılık ve uzay teknolojilerinin, bilişim ve yazılım sektörlerinin geldiği baş döndürücü noktanın inanıyorum ki sizler de farkındasınız. Türkiye Yüzyılı Maarif Modelimizde biz de tabii ki bu sürece en etkili şekilde uyum sağlıyor, hatta çoğu zaman liderlik ediyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, "Fakat şu gerçeği de asla gözden kaçırmıyoruz. Şartlar ne kadar değişirse değişsin, teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin, tarih boyunca başarıya giden yol hep aynı olmuştur. O yol da disiplinli bir şekilde çalışmak, öğrenmek ve sonuna kadar sebat etmektir." dedi.

Bir diğer hususun merak ve iştiyak olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Merak, ilmin ve bilginin anahtarıdır. Çocuklarımızın merak etmesi, yeni şeyler keşfetmek için heveslenmesi, öğrenmenin en önemli lokomotifidir. Soran, sorgulayan, araştıran, yeni buluşlar peşinde koşan ve elbette hayal kuran nesillerin önünü ne kadar açabilirsek o kadar başarılı olabiliriz. Gençlerimizin başımıza yeni icat çıkarması tenkit edilecek değil, bilakis takdir edilecek bir davranıştır. Çünkü tarih boyunca insanlığın ufkunu genişletenler, mevcutla yetinmeyip yeni icat çıkaranlar olmuştur. Gençlerle her buluşmamızda onlara şu 4 ilkeyi hatırlatıyorum. Oku, düşün, uygula, neticelendir. Bize göre başarının sırrı bu formülde gizlidir. Ömrü boyunca nice engelle, nice zorlukla karşılaşmış bir siyasetçi olarak hep bu anlayışla hareket ettik ve hamdolsun sonuçta hedeflerimize ulaştık."

"Türkiye Yüzyılını tüm kalbimle inanıyorum ki sizler hayata geçireceksiniz"

Erdoğan, buradaki gençlerin de bu prensiple hareket ederek ülke, millet ve insanlık için çok önemli işler başaracağına inandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Sevgili evlatlarım, unutmayın sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Türkiye'yi yarın sizler yöneteceksiniz. Büyük ve güçlü Türkiye'ye giden yolun taşlarını sizler döşeyeceksiniz. Her biriniz hayatın farklı kulvarlarında çok önemli roller üstleneceksiniz. Spordan sanata, siyasetten bilime, iş dünyasından eğitime birçok alanda ülkemize aşkla hizmet edeceksiniz. Ortaya koyacağınız başarılarla bizim, öğretmenlerimizin, ailelerinizin ve size güvenen milletimizin inşallah kıvanç kaynağı olacaksınız. 'Türkiye Yüzyılı'nı tüm kalbimle inanıyorum ki sizler hayata geçireceksiniz. Biz de bu yolculuğunuzda tüm imkanlarımızla sizin yanınızda olacağız. Sizin hayallerinizi, bu hedeflerinizi gerçekleştirebilmeniz için üzerimize ne düşüyorsa yapmaya devam edeceğiz. Sizin de bir milletin evlatları olduğunuzun bilinciyle öz güvenli ve başı dik bir şekilde çalışacağınızdan hiçbir şüphe duymuyorum."

"Şartlar ne olursa olsun kendiniz için ülkeniz için insanlık için ideallerinizi asla yitirmeyin." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarında insanlık düşmanı bir şebeke tarafından okulları bombalarla yıkılmış, öğretmenleri ve arkadaşları katledilmiş kardeşlerinizi asla aklınızdan ve kalbinizden çıkarmayın. Sizlerden yarını değil, çok daha ötesini hedefleyerek çalışmanızı, kendinizi geliştirmenizi, bilgi ve donanımınızı sürekli arttırmanızı bekliyorum. Ben sizlere sonuna kadar güveniyorum. Her birinize şimdiden başarılar diliyorum. Rabbim yolunuzu da bahtınızı da zihninizi de açık eylesin diyorum."

Erdoğan, 2025-2026 eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını temenni ederek, öğrencilere, öğretmenlere, ailelere, eğitim camiasının tüm fertlerine başarılarla dolu bir eğitim ve öğretim yılı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, program öncesinde okul bahçesine fidan diktikten sonra sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan video izletildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da programda birer konuşma yaptı.

Programda, Cağaloğlu Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Kerem Çalışkan, Necip Fazıl Kısakürek'in "Canım İstanbul" şiirini okudu.

Bakan Tekin, günün anısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programın sonunda beraberindeki öğrencilerle yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zilini çaldı.

Erdoğan, çocuklara, zilin bugünün hatırası olarak kendilerinde kalacağını söyleyerek, yeni dönemin hayırlı olmasını diledi.

