Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hükümetlerinin en büyük yatırımı eğitime, dolayısıyla insana yaptığını belirterek, "Şu rakamlar bu çabalarımızın sadece özeti durumundadır. Fatih Projesi kapsamında 629 bin 277 etkileşimli tahtayı sınıflarımıza kurduk. Öğrencilerimize tam 2 milyon 407 bin tablet bilgisayar dağıttık." dedi.

Erdoğan, Bahçelievler Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'nde düzenlenen 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, şu anda içinde bulundukları Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'nde 10 sene boyunca idarecilik yapan ve geçtiğimiz yıl ebediyete uğurlanan Sibel Turhan'ın, kendisini okuluna ve öğrencilerine adamış kıymetli bir edebiyat öğretmeni olduğunu söyledi.

Sibel Turhan'ın, okulun konferans salonunda düzenlenecek bir etkinliğin sahne hazırlıklarını yaparken geçirdiği elim bir kazada hayatını kaybettiğini belirten Erdoğan, "Kendisine Cenabıallah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, öğrencilerine, mesai arkadaşlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Yine bu vesileyle Necmettin Yılmaz evladımızı, Aybüke Yalçın kızımızı, eğitim ordumuzun tüm şehitlerini de burada rahmetle şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları inşallah cennet olsun. Yine burada üzerimde emeği olan kendi öğretmenlerimi de rahmetle yad ediyor, hayatta olan hocalarıma sağlık ve afiyet temelli ediyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, maarif davasının fikir emekçilerinden merhum Nurettin Topçu'nun, bundan tam 65 yıl önce yaptığı "Millet ruhunu meydana getiren maariftir. Maarifin düşmesi millet şuurunu yerlere serer. Maarife değer vermeyiş millet ruhunun yıkılışını hazırlar. Maarif hangi yönde yürürse millet ruhu da onun arkasından gider. Şu halde millet, maarif demektir." tespitini aktardı.

Maarif vizyonunun millet tasavvurunu, millet olma şuurunu yansıttığını vurgulayan Erdoğan, "Geçmişi anlamak, bugünü okumak ve geleceği şekillendirmek istiyorsanız hepsinden öte güçlü bir millet olma amacını taşıyorsanız maarif ufkunuzun geniş bir sahayı kapsaması gerekir. İstiklalden istikbale Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek nesiller yetiştirmek bu ilkeyle yürüttüğümüz yeni maarif modelimizle sadece insan yetiştirmekle kalmıyor aynı zamanda bir medeniyet inşa etmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Erdoğan, eğitimde demokratikleşme, fırsat eşitliği, kapsayıcılık ve etkin katılım anlayışıyla 21. yüzyılın koşullarına uygun bir program uygulandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Çağın tüm ihtiyaçlarına cevap veren, beceri merkezli şekillenen milli ve manevi değerlerimizle bütünleşen çok katmanlı bir metot takip ediyoruz. Müfredatta yaptığımız düzenlemeleri öğretmenlerimizin özlük haklarında ve çalışma koşullarında yaptığımız iyileştirmelerle destekliyor okul ve dersliklerimizin fiziki ve teknik imkanlarını güçlendiriyoruz. Şimdi bakınız değerli arkadaşlar, hükümetlerimizin en büyük yatırımı eğitime, dolayısıyla insanadır. Şu rakamlar bu çabalarımızın sadece özeti durumundadır. Fatih Projesi kapsamında 629 bin 277 etkileşimli tahtayı sınıflarımıza kurduk. Öğrencilerimize tam 2 milyon 407 bin tablet bilgisayar dağıttık. 2002'de 13 bin 851 olan kütüphane sayımızı 40 bin 944'e çıkardık. Bugüne kadar 4 milyar 78 milyon adet ders kitabını evlatlarımıza ücretsiz olarak ulaştırarak velilerimizi önemli bir mali külfetten kurtardık. Bu sene de çocuklarımız okula başladıklarında kitaplarını masalarında hazır bulacak hem kendilerinin hem de ailelerinin kafası rahat edecek. Laboratuvar sayımızı 21 bin 849'dan 49 bin 666'ya yükselttik. Bilim ve sanat merkezlerimizin sayısını son 22 yılda 20 kat artırarak 364'e çıkardık. 23 yıl önce yalnızca 2 bin 791 spor salonumuz vardı, bugün itibarıyla 81 ilimizde tam 12 bin 214 spor salonumuz gençlerimizin hizmetinde. Eğitime ayrılan toplam bütçe 2002 yılında yalnızca 10,44 milyar liraydı. 2025 yılında eğitime tahsis ettiğimiz bütçe tam 2 trilyon 186 milyar liradır."

"Adaletsiz uygulamalara ve katsayı zulmüne son verdik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 821 binden fazla öğretmenin atamasını yaparak eğitim ordusunun gücüne güç kattıklarını ifade etti.

Yalnızca altyapı eksiklerini gidermekle kalmadıklarını, eğitim sistemini felç eden yasakları kaldırdıklarını anlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Adaletsiz uygulamalara ve katsayı zulmüne son verdik. Eğitimde fırsat eşitliğini en ince ayrıntısına kadar yeniden hakim kıldık. Eğitim öğretim desteklerimizle yatırımlarımızla reformlarımızla hizmet ve eserlerimizle Türkiye'nin yarınlarını inşa edecek kuşakların önünü açtık. Burada saymaya kalksak saatlerimizi, hatta günlerimizi alacak daha nice çalışmayı, yeniliği düzenlemeyi hayata geçirdik. Bundan sonra da aynı aşkla bu ülkenin aydınlık yarınlarını inşa edecek gençlerimiz için çalışmayı inşallah sürdüreceğiz."

(Sürecek)