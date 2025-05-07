Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Özellikle 48 ayı bulan izin süreçlerini 18 aya düşürmek istiyoruz. Rüzgar ve güneş enerjisi izin süreçleri ile ilgili hazırlıklarımızı tamamladık. Konuyu bir an önce Meclis'in takdirine sunarak bu alandaki düzenlemeleri sadeleştirmeyi arzu ediyoruz." dedi.

Erdoğan, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2024 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde, 2053 net sıfır emisyon hedefine ulaşmak için, yenilenebilir enerjinin, en önemli sac ayaklarından birini oluşturduğunu söyledi.

Türkiye'nin halihazırda yenilenebilir kurulu gücü bakımından Avrupa'da 5'inci, dünyada 11'inci sırada yer aldığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi, mevcut teknolojilerin verimliliğinin artırılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesi, özellikle de buna yönelik politika ile stratejilerin uygulanmasına büyük önem veriyoruz. 2025 yılı mart ayı itibarıyla kurulu gücümüz 118 bin 185 megavata ulaştı. Bunun yüzde 60'ı yenilenebilir kaynaklardan oluşuyor. 2005 yılında hiç olmayan güneş enerjisi kurulu gücümüz bugün 21 bin 833 megavata ulaştı. Bu büyük başarı, yıllardır büyük bir kararlılıkla sürdürdüğümüz planlama ve yatırım stratejilerimizin bir ürünüdür. 2035 yılına kadar güneş ve rüzgar kurulu gücümüzü 120 bin megavata çıkarmayı hedefliyoruz. Bu amaçla yaklaşık 80 milyar dolarlık yatırım yapacağız."

"50 bin kişiye istihdam imkanı sağlandı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeşil enerji hedeflerine ulaşmak için yeşil iletim altyapısının kurulduğunu aktararak, "2035 yılı itibarıyla 5 bin megavatlık deniz üstü rüzgar kapasitesi oluşturmayı hedefliyoruz. Şu rakamlar da son derece çarpıcıdır. Projeksiyonlar ülkemizin yıllık en az 180 milyar kilovatsaat hidroelektrik, 140 bin megavat rüzgar enerji santrali, 53 bin megavat yüzer güneş enerjisi santrali, 4 bin 500 megavat gücünde jeotermal enerji üretim tesisi potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor. Bu potansiyelimizi kuvveden fiile çıkarmak için her yolu deniyoruz." diye konuştu.

Yenilenebilir enerji kaynaklarını destekleme mekanizması YEKDEM ile yatırımcıların yanında olduklarını vurgulayan Erdoğan, şunları paylaştı:

"Hem yenilenebilir enerji yatırımlarını hem de bu yatırımlarda kullanılan ekipmanın ülkemizde üretimini teşvik ediyoruz. 2014 yılında sektörde sadece 27 imalatçı varken, bugün 500 imalatçımız var. Bu sayede ana ekipman imalatçıları ve alt tedarikçilerle birlikte 50 bin kişiye istihdam imkanı sağlandı. Güneş santrallerinde kullanılan aksamlarda yüzde 75, rüzgar santrallerinde ise kule, kanat ve jeneratörde yüzde 70'in üzerinde yerlilik oranına ulaştık. İnşallah çok daha iyi seviyeleri yakalayacağız."

"Gözleri var görmüyorlar, kulakları var duymuyorlar"

Erdoğan, yatırımcıların karşı karşıya olduğu sıkıntıları asla göz ardı etmediklerinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Özellikle 48 ayı bulan izin süreçlerini 18 aya düşürmek istiyoruz. Rüzgar ve güneş enerjisi izin süreçleri ile ilgili hazırlıklarımızı tamamladık. Konuyu bir an önce Meclis'in takdirine sunarak bu alandaki düzenlemeleri sadeleştirmeyi arzu ediyoruz. İzin süreçlerinin kısalmasıyla birlikte tahsis ettiğimiz ve edeceğimiz kapasiteleri çok daha hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz. Dikkat ederseniz bütün bu rekorların, gelişmelerin, geleceğe odaklanan vizyon projelerinin hiçbiri muhalefetin gündeminde yer almıyor. Ekonomik büyümeymiş, yatırımmış, dış politikaymış, enerji hamleleriymiş. Bakın üzülerek söylüyorum. Bunların hiçbirini takip etmiyorlar. Hiçbiriyle ilgilenmiyorlar. Sadece yolsuzluk iddialarına değil, küresel ölçekte yaşanan gelişmelere de gözlerini kapatmışlar. Daha doğrusu gözlerine bant çekmişler. Gözleri var ama görmüyorlar, kulakları var ama duymuyorlar. Gerçekleri bal gibi bildikleri halde maalesef bunu dillendirmeye cesaret edemiyorlar."

Kafasını kuma gömerek, görünmez olduğunu zannedenlere bir an önce kaçtıkları hakikatle yüzleşmeleri tavsiyesinde bulunan Erdoğan, "Onlar enerjilerini boşa harcarken, biz şu an yaptığımız gibi tüm enerjimizi Türkiye Yüzyılı'nın inşasına sarf etmiş durumdayız. Sahte ve saçma tartışmalarla ülkemizin enerjisini tüketmeye çalışanlara inat, Türkiye'nin enerjisini çoğaltmak için gece gündüz çalışıyoruz. Hakaretle, tehditle, sorumsuz siyasi söylemlerle değil, burada olduğu gibi eserlerimizle konuşuyoruz. Yatırımlarımızla, projelerimizle konuşuyoruz." ifadesini kullandı.

"2024'te 6 bin 182 elektrik üretim santrali devreye alındı"

"Türkiye'nin hızını yavaşlatan kutuplaştırma siyasetinin, bunu körükleyenler başta olmak üzere hiç kimseye bir faydasının olmadığı açıktır" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün ülkemizin en büyük ihtiyacı laf yarıştırmak değil, hizmet ve eserleri yarıştırmaktır. Bakın şu rakamlar Türkiye'nin asıl gündeminin ne olduğunu göstermesi açısından fevkalade önemlidir. 2024 yılında 81 ilde irili ufaklı toplam 6 bin 182 elektrik üretim santrali devreye alındı. Santrallerin toplam yatırım değeri yaklaşık 5 milyar dolar, kurulu gücü ise 6 bin 818 megavat. Bunun 6 bin 676 megavatı bir başka ifadeyle yüzde 98'i yenilenebilir enerji santrallerinden müteşekkil. Bunların 5 bin 282 megavatını güneş, 1058 megavatını rüzgar santralleri oluşturuyor. 2024 yılında gerçekleşen yenilenebilir yatırımlarının yıllık üretim kapasitesi 13,8 teravat saattir. Bu elektriğin doğal gazdan karşılanması durumunda ithal edilecek doğal gazın parasal karşılığı 1,3 milyar dolardır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılında devreye alınan yenilenebilir enerji yatırımları sayesinde, yıllık 12,5 milyon ton karbondioksit salınımının engellendiğine dikkati çekerek, "2024'te devreye alınan 6 bin 676 megavatlık yenilenebilir enerji yatırımlarımız, birçok ülkenin toplam kurulu gücünden daha fazladır. Açılışını yapacağımız Gülpınar, Geyve, Atares-2 rüzgar enerjisi santralleriyle, Yeşilyurt ve NG Kütahya güneş enerjisi santrallerimizin hayırlı olmasını diliyorum. Bu yatırımların ülkemize ve milletimize kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik ediyorum. Temiz enerji yatırımlarını teşvik etmeyi ve desteklemeyi sürdüreceğimizi burada tekrar vurgulamak istiyorum." dedi.

Notlar

Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, üzerinde A'raf Suresi'nden bir ayetin yazılı olduğu tablo takdim etti.

Erdoğan, devamında, enerji santrallerinin açılışını yapmak üzere Bursa, Çanakkale, Kütahya, Sakarya ve Şanlıurfa'ya canlı bağlantı gerçekleştirdi.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç'in okuduğu duanın ardından açılışı yapılan tesislerin kurdele kesimi yapıldı. Erdoğan, santrallerin hayırlı olmasını diledi.

Törene, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, genel başkan yardımcıları ve milletvekilleri, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanları Taner Yıldız ve Fatih Dönmez ile Ankara Valisi Vasip Şahin de katıldı.

(Bitti)