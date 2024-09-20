Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7204 Yeni Araçla Güvenlik Güçlerini Destekledi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen ' Jandarma ve Emniyet Teşkilatlarına 7204 Yeni Aracın Hizmete Alım Töreni' ne katıldı. Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ' 2024 yılı içerisinde PKK'sından FETÖ' süne, DHKP-C'sinden ve DEAŞ' ına eli kanlı canilere karşı 35 bin 500 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 825 terörist etkisiz hale getirildi. 70 terör eylemi güvenlik güçlerimiz tarafından engellendi' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, Atatürk Havalimanı'nda ' Jandarma ve Emniyet Teşkilatlarına 7204 Yeni Aracın Hizmete Alım Töreni' düzenlendi. Erdoğan, 'Toplamda 7 bin 204 adet yeni taşıt emniyet ve jandarma birimlerimizin emrinde olacak. Bu araçlar asayiş, terör ve uyuşturucuyla mücadele başta olmak üzere güvenlik faaliyetlerimizin daha etkin yürütülmesini kolaylaştıracaktır' şeklinde konuştu.

'7 BİN 204 ADET YENİ ARACIN HİZMETE ALIM TÖRENİNİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, araçlar hakkında bilgi vererek, 'Bugün jandarma ve emniyet teşkilatlarımıza 7 bin 204 yeni aracın hizmete alımı törenini gerçekleştiriyoruz. Emniyet Genel Müdürlüğümüzün ve Jandarma Genel Komutanlığımızın envanterinde bulunan ve ekonomik ömrünü tamamlayan taşıtlarımızı artık yeniliyoruz. Trafik ve asayiş hizmetleri için alınan ve hizmete sunulan bu araçlarımızın 5 bin 1 tanesini emniyet teşkilatımız kullanacak. 2 bin 203 adedini ise jandarma teşkilatımızı kullanacak. Toplamda 7 bin 204 adet yeni taşıt emniyet ve jandarma birimlerimizin emrinde olacak. Bu araçlar asayiş, terör ve uyuşturucuyla mücadele başta olmak üzere güvenlik faaliyetlerimizin daha etkin yürütülmesini kolaylaştıracaktır. Yeni araçlarımızın onları kullanacak ekiplerimize şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Polisimizin ve jandarmamızın ayağının değmediği devriye atmadığı hiçbir yer olamaz. Sadece personel sayısıyla arzu ettiğimiz güvenlik iklimini tesis edemeyiz. İnsan kaynağıyla birlikte araç, gereç, donanım ve teknolojik kapasitenin de güçlendirilmesi şart. Kolluk birimlerimizi görünür kılacak, daha hızlı, daha caydırıcı kılacak olan teknik donanım ve imkanlardır. Bugün sizlerin kullanımına sunacağımız araçlarla bu amacımıza bir adım daha ulaşmış olacağız. İnsanın ihtiyaçlar hiyerarşisinde ikinci sırada güvenlik vardır. Devletin asli vazifesi vatandaşının huzur ve güvenliğini sağlamaktır. Huzur ve emniyetin olmadığı bir yerde, ne devlet olur, ne demokrasi ve özgürlükler olur ne de ekonomik kalkınma olur' dedi.

'70 TERÖR EYLEMİ GÜVENLİK GÜÇLERİMİZCE ENGELLENDİ'

Erdoğan, 2024 yılında yapılan operasyonlara da değinerek, 'Yakın tarihimizde güvenlik noktasında yaşanan sıkıntıların acısını çok çekmiş, bunun bedelini ödemiş bir ülkeyiz. 70'lerde sokaklarımızın nasıl kaosa sürüklendiğini, 80'lerde, 90'larda Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizde nasıl bir atmosferin hakim olduğunu gayet net hatırlıyoruz. Gençlerimizi pırıl pırıl evlatlarımızı maalesef o karanlık iklimde kaybettik. Ekonomi açısından da millet olarak çok ağır faturalarla karşılaştık. Bizi yıllarca ikinci sınıf ekonomiye ikinci sınıf demokrasiye mahkum ettiler. 2002 yılında göreve geldiğimizde geçmiş acı tecrübelerim ışığında, asayiş hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına büyük önem verdik. Eğitimden sağlığa turizmden tarıma savunma sanayiinden enerjiye ve ulaşıma varıncaya kadar ülkemizi büyük yatırımlarla donatırken, Türkiye Yüzyılının taşıyıcı kolonlarından birini güvenlik olarak gördük. Değişen güvenlik tehditleri karşısından teknik kapasitelerimizi artırdık, yeni mücadele konseptleri geliştirdik. Terörü kaynağında bertaraf etme stratejimiz bunlardan biriydi. Mafyayla, çetelerle, organize suç örgütleriyle tavizsiz mücadele bunlardan diğeriydi. Zehir tacirlerine, şehir eşkıyalarına, göz açtırmama aynı şekilde bunlardan biriydi. Vatandaşımızın huzuruna kastedenler karşılarında ilk önce devletimizin güvenlik birimlerini buldu. Kendini devletten nizamdan üstün görenler, kendini dokunulmaz gören alçakların tepesine bindik. Terör örgütlerine sınırlarımız içinde ve dışında nefes alacakları hiçbir alan bırakmadık. 2024 yılı içerisinde PKK'sından FETÖ' süne, DHKP-C'sinden ve DEAŞ' ına eli kanlı canilere karşı 35 bin 500 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 825 terörist etkisiz hale getirildi. 70 terör eylemi güvenlik güçlerimiz tarafından engellendi. Hemen her gün üst düzey bir teröristin imha haberini alıyoruz' diye konuştu.