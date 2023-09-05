Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2024 Mart'ta ödenecek 2023 buğday, arpa, yulaf, çavdar tritikale, çeltik üreticilerinin mazot, gübre desteklerini ekimden...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2024 Mart'ta ödenecek 2023 buğday, arpa, yulaf, çavdar tritikale, çeltik üreticilerinin mazot, gübre desteklerini ekimden itibaren hesaplarına tanımlayacağız.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2024 Mart'ta ödenecek 2023 buğday, arpa, yulaf, çavdar tritikale, çeltik üreticilerinin mazot, gübre desteklerini ekimden itibaren hesaplarına tanımlayacağız
Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel