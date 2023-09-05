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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2024 Mart'ta ödenecek 2023 buğday, arpa, yulaf, çavdar tritikale, çeltik üreticilerinin mazot, gübre desteklerini ekimden...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2024 Mart'ta ödenecek 2023 buğday, arpa, yulaf, çavdar tritikale, çeltik üreticilerinin mazot, gübre desteklerini ekimden itibaren hesaplarına tanımlayacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2024 Mart'ta ödenecek 2023 buğday, arpa, yulaf, çavdar tritikale, çeltik üreticilerinin mazot, gübre desteklerini ekimden itibaren hesaplarına tanımlayacağız

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Ekonomi Güncel Haberler

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