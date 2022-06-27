Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023'ün şubat, mart aylarından itibaren enflasyonu yeniden makul ve hızla daha da aşağılara indirebileceğimiz bir seviyeye... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023'ün şubat, mart aylarından itibaren enflasyonu yeniden makul ve hızla daha da aşağılara indirebileceğimiz bir seviyeye çekmiş olacağız." Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023'ün şubat, mart aylarından itibaren enflasyonu yeniden makul ve hızla daha da aşağılara indirebileceğimiz bir seviyeye çekmiş olacağız." AA / Ali Kemal Akan - Güncel Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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