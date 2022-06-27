Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023'ün şubat, mart aylarından itibaren enflasyonu yeniden makul ve hızla daha da aşağılara indirebileceğimiz bir seviyeye...
AA - Ali Kemal Akan - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023'ün şubat, mart aylarından itibaren enflasyonu yeniden makul ve hızla daha da aşağılara indirebileceğimiz bir seviyeye çekmiş olacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023'ün şubat, mart aylarından itibaren enflasyonu yeniden makul ve hızla daha da aşağılara indirebileceğimiz bir seviyeye çekmiş olacağız."
AA / Ali Kemal Akan - Güncel