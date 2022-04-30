Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021-2022 TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup şampiyonu olan Sakaryaspor ile Beyaz Grup şampiyonu olan Pendikspor'u ve taraftarlarını... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021-2022 TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup şampiyonu olan Sakaryaspor ile Beyaz Grup şampiyonu olan Pendikspor'u ve taraftarlarını...

AA - Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021-2022 TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup şampiyonu olan Sakaryaspor ile Beyaz Grup şampiyonu olan Pendikspor'u ve taraftarlarını...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021-2022 TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup şampiyonu olan Sakaryaspor ile Beyaz Grup şampiyonu olan Pendikspor'u ve taraftarlarını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021-2022 TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup şampiyonu olan Sakaryaspor ile Beyaz Grup şampiyonu olan Pendikspor'u ve taraftarlarını tebrik etti.

AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel

Türkiye Futbol Federasyonu, Recep Tayyip Erdoğan, Sakaryaspor, Pendikspor, Güncel, Haberler

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