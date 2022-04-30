Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021-2022 TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup şampiyonu olan Sakaryaspor ile Beyaz Grup şampiyonu olan Pendikspor'u ve taraftarlarını...
AA - Zeynep Rakipoğlu - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021-2022 TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup şampiyonu olan Sakaryaspor ile Beyaz Grup şampiyonu olan Pendikspor'u ve taraftarlarını tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021-2022 TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup şampiyonu olan Sakaryaspor ile Beyaz Grup şampiyonu olan Pendikspor'u ve taraftarlarını tebrik etti.
AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel