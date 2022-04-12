Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2020 yılı başından itibaren 3 yıl süreyle hazine taşınmazını kullanan çiftçilerimize başka şart aramadan bu araziyi kiralama...
AA - Kemal Karadağ - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2020 yılı başından itibaren 3 yıl süreyle hazine taşınmazını kullanan çiftçilerimize başka şart aramadan bu araziyi kiralama imkanı getiriyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2020 yılı başından itibaren 3 yıl süreyle hazine taşınmazını kullanan çiftçilerimize başka şart aramadan bu araziyi kiralama imkanı getiriyoruz."
AA / Kemal Karadağ - Güncel