Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2020 yılı başından itibaren 3 yıl süreyle hazine taşınmazını kullanan çiftçilerimize başka şart aramadan bu araziyi kiralama... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2020 yılı başından itibaren 3 yıl süreyle hazine taşınmazını kullanan çiftçilerimize başka şart aramadan bu araziyi kiralama...

AA - Kemal Karadağ - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '2020 yılı başından itibaren 3 yıl süreyle hazine taşınmazını kullanan çiftçilerimize başka şart aramadan bu araziyi kiralama...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2020 yılı başından itibaren 3 yıl süreyle hazine taşınmazını kullanan çiftçilerimize başka şart aramadan bu araziyi kiralama imkanı getiriyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2020 yılı başından itibaren 3 yıl süreyle hazine taşınmazını kullanan çiftçilerimize başka şart aramadan bu araziyi kiralama imkanı getiriyoruz."

AA / Kemal Karadağ - Güncel

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