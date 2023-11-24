Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2002 yılında toplam eğitim öğretim bütçemiz 10,3 milyar lirayken bugün ne oldu biliyor musunuz? Bugün bu miktar 652 milyar...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2002 yılında toplam eğitim öğretim bütçemiz 10,3 milyar lirayken bugün ne oldu biliyor musunuz? Bugün bu miktar 652 milyar liraya çıkmıştır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2002 yılında toplam eğitim öğretim bütçemiz 10,3 milyar lirayken bugün ne oldu biliyor musunuz? Bugün bu miktar 652 milyar liraya çıkmıştır."
Kaynak: AA / Güncel