Üye Girişi
Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2002 yılında toplam eğitim öğretim bütçemiz 10,3 milyar lirayken bugün ne oldu biliyor musunuz? Bugün bu miktar 652 milyar...

Son Güncelleme:
Güncel Haberler
Abone Ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2002 yılında toplam eğitim öğretim bütçemiz 10,3 milyar lirayken bugün ne oldu biliyor musunuz? Bugün bu miktar 652 milyar liraya çıkmıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2002 yılında toplam eğitim öğretim bütçemiz 10,3 milyar lirayken bugün ne oldu biliyor musunuz? Bugün bu miktar 652 milyar liraya çıkmıştır."

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Politika Ekonomi Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title