Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 Nisan'da doğalgazımızı çıkarıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak, cuma namazı için Hz. Ali Camii'ne geçti. Cuma namazını burada kılan Erdoğan, namaz çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

20 NİSAN'DA DOĞAL GAZIMIZI ÇIKARIYORUZ

ADIMLARIMIZI ATIYORUZ

ŞEHİR HASTANELERİMİZ CLEVELAND'I AŞTI

HASTANELERİN BÜYÜK KISMINDA İZOLATÖR KURULUYOR

Erdoğan, "Bu hastanelerin büyük bir kısmında sismik izolatör kuruldu, kuruluyor. Bunu da yaygınlaştırıyoruz. Şu anda hastanelerimizin birçoğunda sismik izolatörler var. Bundan sonraki bütün yatırımlarımızda da buna hassasiyet göstereceğiz" dedi.