Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20.000 Öğretmen Atama Töreni'ne katıldı Güncel Haberler Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye takdimi 20.000 Öğretmen Atama Töreni için butona basılması Kura çekimi Heyecanla sonuç bekleyen öğretmen adayları Kurada çıkan öğretmen adaylarının birbirine sarılması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip... Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye takdimi 20.000 Öğretmen Atama Töreni için butona basılması Kura çekimi Heyecanla sonuç bekleyen öğretmen adayları Kurada çıkan öğretmen adaylarının birbirine sarılması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "20.000 Öğretmen Atama Töreni"ne katıldı. (4) Kaynak: AA / Güncel Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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