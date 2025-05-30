Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'nde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İslam alemi olarak aramızdaki ticaret, yatırım, finans ve işbirliği imkanlarını en üst düzeye çıkarmamız gerekiyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen 2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, 3 kıtanın kavşak noktası İstanbul'da zirve dolayısıyla katılımcıları ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu söyledi.

Katılımcılara, "Ülkemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz" diyen Erdoğan, her birisinin başarılı ve verimli zirve geçirmesini temenni etti.

Erdoğan, özellikle yurt dışından program için kente teşrif eden misafirlerin İstanbul'u görmelerini, kaldıkları süre içerisinde bu kadim şehri bütün yönleriyle yaşamalarını, teneffüs etmelerini, katılımcıların buradan çok güzel hatıralarla ayrılmalarını temenni ederek, ülkelerindeki kişilere de kendilerinden selam götürmelerini istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Baraka Grubunun Kurucusu ve İslami finansın dünyadaki öncü isimlerinden Şeyh Salih Abdullah Kamil'i rahmetle yad ederek, Şeyh Salih'in eşsiz mirasını başarıyla muhafaza eden Abdullah Salih Kamil'i de yürekten tebrik etti.

"İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi 57 ülkenin dünya ticaretinden aldığı pay sadece yüzde 11 civarında"

Müslümanlar olarak dünya nüfusunun yüzde 25'ini oluşturduklarını belirten Erdoğan, "Ancak İslami finans sektörünün büyüklüğü yaklaşık 2,5 trilyon dolar düzeyinde seyrediyor. Birleşmiş Milletlerden sonra en büyük uluslararası organizasyon olan İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi 57 ülkenin dünya ticaretinden aldığı pay ise sadece yüzde 11 civarındadır. Nüfus bakımından yüzde 25'e tekabül eden küresel ekonominin yaklaşık yüzde 9'unu teşkil ediyoruz. Bu rakamlar bize şunu anlatıyor: İslam alemi olarak aramızdaki ticaret, yatırım, finans ve işbirliği imkanlarını en üst düzeye çıkarmamız gerekiyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İslam ekonomisi için stratejiler: Etkin küresel ekonomiye giden yol" teması altında düzenlenen zirvede, yapılan ve yapılacak tartışmaların bu noktada çok faydalı olacağına inandığını dile getirerek, 3 gün sürecek zirve boyunca birbirinden seçkin isimlerin pek çok önemli meseleyi değerlendirme imkanı bulacaklarını kaydetti.

"Katılım finansın İstanbul merkezli olarak gelişip serpilmesine büyük önem veriyoruz"

"Küresel ekonominin kaotik atmosferinde İslami finansın sunduğu etik, adil ve sürdürülebilir yaklaşımlar çok detaylı bir şekilde mercek altına alınacaktır" ifadelerini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Stratejik İslami ekonomik planlamasından büyüme modellerine, teknoloji odaklı fintek çözümlerinden helal yaklaşımlara, geniş bir yelpazede ortaya konulacak fikirler bizleri hedeflerimize bir adım daha yaklaştıracaktır. Şunun bilinmesini özellikle isterim: Türkiye olarak tarih boyunca kültürler ve insanlar arası köprüler kurmuş bir coğrafyada yer almanın sorumluluğuyla hareket etmekteyiz. İstanbul'un küresel bir merkez haline gelmesi için attığımız adımlar, ülkemizin yanı sıra tüm İslami finans camiasına da yeni fırsatlar sunuyor. İstanbul Finans Merkezi çatısı altında başlattığımız işbirlikleri küresel ekonomiye entegrasyon kadar İslami değerlerimizi koruyan bir model inşa etme gayretimizin de en somut nişanesidir. Katılım finansın İstanbul merkezli olarak gelişip serpilmesine büyük önem veriyoruz. Sahip olduğu eşsiz konum, birikim ve potansiyel bu noktada İstanbul'a ve İstanbul Finans Merkezi'ne çok ciddi avantajlar sağlıyor. İlgili kurumlarımızın ve yetkililerimizin de gayretleriyle bu avantajları kalıcı kazanımlara tahvil edebilmeyi ümit ediyorum."

(Sürecek)