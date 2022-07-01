Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. Denizcilik Zirvesi'ne mesaj gönderdi Açıklaması - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. Denizcilik Zirvesi'ne mesaj gönderdi Açıklaması

AA - Zeynep Rakipoğlu - Güncel
 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. Denizcilik Zirvesi'ne mesaj gönderdi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Asya merkezli üretim ağına alternatif adres arayışının arttığı günümüzde Türk denizcilik sektörünün krizleri fırsata çevirme becerisini önümüzdeki dönemde de en güzel şekilde sergileyeceğinden şüphe duymuyorum.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Asya merkezli üretim ağına alternatif adres arayışının arttığı günümüzde Türk denizcilik sektörünün krizleri fırsata çevirme becerisini önümüzdeki dönemde de en güzel şekilde sergileyeceğinden şüphe duymuyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Tersane İstanbul'da düzenlenen 2. Denizcilik Zirvesi'ne gönderdiği yazılı mesajda, zirvenin ülke, millet ve sektör için hayırlara vesile olmasını dileyerek, bugün idrak edilen Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı tebrik etti.

Asırlardır Türk denizciliğinin gelişmesi, güçlenmesi ve bugünlere gelmesi için emek veren, gerektiğinde bedel ödeyenleri şükranla andığını belirten Erdoğan, ebediyete uğurlanan denizcilere Allah'tan rahmet diledi.

Yerli ve yabancı seçkin isimlerin katılımıyla gerçekleştirilen zirvenin, denizcilik sektörü açısından bir mihenk taşı olacağına inandığını aktaran Erdoğan, iki gün boyunca yapılacak oturumlarda değerli fikirleriyle zirveye katkı sunacak herkese teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çevre hassasiyeti, ekonomik olması ve tek seferde büyük miktarlarda yük taşıma kabiliyetiyle deniz yolu taşımacılığının öneminin giderek arttığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Nitekim bugün ülkelerimiz arasındaki ticaretin ezici çoğunluğu deniz yoluyla gerçekleştirilmektedir. Ancak son iki buçuk yılımıza damgasını vuran küresel salgının denizcilik sektöründeki dengeleri de bozduğunu görüyoruz. Yaklaşık 500 milyar doları aşan dış ticaret hacmine sahip bir ülke olarak sektördeki menfi-müspet tüm gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Rusya-Ukrayna savaşına rağmen deniz yolu taşımacılığımızın yakaladığı ivmeyi sürdürmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Asya merkezli üretim ağına alternatif adres arayışının arttığı günümüzde Türk denizcilik sektörünün krizleri fırsata çevirme becerisini önümüzdeki dönemde de en güzel şekilde sergileyeceğinden şüphe duymuyorum."

Erdoğan, küresel ve bölgesel gelişmeler bağlamında kritik bir dönemde düzenlenen İkinci Denizcilik Zirvesi'nin sonuçlarının sektöre bu gayretlerinde yardımcı ve yol gösterici olacağına inandığını aktardı.

AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Denizcilik Asya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title