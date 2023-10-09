Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1967 sınırlarında, başkenti Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız, egemen bir Filistin Devleti kurulmadan, bölgeye...

 - Güncelleme:

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1967 sınırlarında, başkenti Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız, egemen bir Filistin Devleti kurulmadan, bölgeye huzur gelmeyeceğine inanıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1967 sınırlarında, başkenti Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız, egemen bir Filistin Devleti kurulmadan, bölgeye huzur gelmeyeceğine inanıyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Filistin Kudüs Politika Güncel Haberler

title