Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapımında çalışanlara hitap etti Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün açılışını yaptığı 1915 Çanakkale Köprüsü'nün inşasında görev alan çalışanlara telefonla hitap ederek, "Köprünün üzerinden bir yakadan diğer yakaya geçmek suretiyle oradaki güzelliği yaşadım, oradaki güzelliği gördüm ve burada sizlerin korkusuzca emeğiniz her türlü takdirin üzerindedir: " dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışanların bir araya geldiği toplantıya Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun aracılığıyla telefondan bağlandı.

Erdoğan, çalışanlara hitabında, şunları kaydetti:

"Sizlerin dün yaşadığımız o mutlu günün ardından böyle bir kahvaltılı sohbette bir araya gelmenizden ayrıca memnun oldum. Tabii ki bu arada gerek Bakanımız Adil Bey gerekse yüklenici firmaların yöneticileri, sahipleri gerekirse mühendisinden mimarına, bunun yanında tüm işçi kardeşlerim hepiniz hakikaten çok farklı bir özveriyle bu eseri meydana getirirken bir tarih yazdınız ve yazdığınız bu tarihle de 10 yıllar sonra da geçse inşallah anılacaksınız. Köprünün üzerinden bir yakadan diğer yakaya geçmek suretiyle oradaki güzelliği yaşadım, oradaki güzelliği gördüm ve burada sizlerin korkusuzca emeğiniz her türlü takdirin üzerindedir. Sizleri şahsım, ailem, milletim adına tebrik ediyorum, kutluyorum. Sizlere de tüm ailenizle birlikte mutluluklar diliyorum. Allah yar, yardımcımız olsun diyorum, hepinizi gözlerinizden öpüyorum. Sağ olun, var olun."