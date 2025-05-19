Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençler ve Milli Sporcularla Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençler ve Milli Sporcularla Bir Araya Geldi
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençler ve milli sporcularla bir araya geldi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençler ve milli sporcularla bir araya geldi.

AK Parti sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençler ve milli sporcularla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde bir araya geldi" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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