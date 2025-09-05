Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Piyade Er Süleyman Yılmaz'ın Eşiyle Görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 2007 yılında Şırnak'ta görev yerine intikali sırasında tuzaklı mayının patlaması sonucu şehit olan Piyade Er Süleyman Yılmaz'ın eşiyle telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehidin emaneti olan, Hatay'da ikamet eden eşi Ayşegül Yılmaz'la görüşmesinde ailenin ve çocuklarının durumunu sordu. Şehide bir kez daha Allah'tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayşegül Yılmaz'a, "Sevgili Habib'in özellikle komşusu olacağı için sizler de bir şehit eşi olarak inşallah ebedi alemde sevgili Peygamberimize komşu olacaksınız." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sohbet sırasında şehidin eşine çocuklarının sayısını ve yaşlarını da sordu. Ayşegül Yılmaz, çocukları Mehmet'in 22, eşinin vefat ettiği yıl dünyaya gelen Ecenur'un ise 18 yaşında olduğunu aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2007 yılında Başbakan olarak Hatay'a geldiğinde kendilerini evde ziyaret ettiğini belirten Yılmaz, "Aradığınız için çok memnun olduk. Sizin yanınızdayız, dualarımızdasınız Sayın Cumhurbaşkanım. Allah sizi başımızdan eksik etmesin." diye konuştu. Şehidin adını taşıyan lisenin 2010 yılında açılışını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm aileye selamlarını, sevgilerini ve saygılarını iletti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
