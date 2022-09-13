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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "18-30 yaş arası gençler için kontenjan oluşturduk. Projemizdeki konutların yüzde 20'sine denk gelen 50 binini yarınlarımızın...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '18-30 yaş arası gençler için kontenjan oluşturduk. Projemizdeki konutların yüzde 20'sine denk gelen 50 binini yarınlarımızın...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "18-30 yaş arası gençler için kontenjan oluşturduk. Projemizdeki konutların yüzde 20'sine denk gelen 50 binini yarınlarımızın teminatı gençlere tahsis ettik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "18-30 yaş arası gençler için kontenjan oluşturduk. Projemizdeki konutların yüzde 20'sine denk gelen 50 binini yarınlarımızın teminatı gençlere tahsis ettik"

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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