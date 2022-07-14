Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz'un Yıl Dönümünde İstanbul Saraçhane Meydanı'nda Olacağız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Darbe girişiminden büyük bir destana tebdil ettiğimiz, vatanımıza uzanan habis elleri boşa çıkardığımız 15 Temmuz’un yıl dönümünde İstanbul Saraçhane Meydanı’nda olacağız” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Darbe girişiminden büyük bir destana tebdil ettiğimiz, vatanımıza uzanan habis elleri boşa çıkardığımız 15 Temmuz'un yıl dönümünde İstanbul Saraçhane Meydanı'nda olacağız" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin 6. yıl dönümünde yarın İstanbul Saraçhane Meydanında olacağını duyurdu. Erdoğan'ın, sosyal medya hesabından bugün yaptığı açıklama şöyle: "Darbe girişiminden büyük bir destana tebdil ettiğimiz, vatanımıza uzanan habis elleri boşa çıkardığımız 15 Temmuz'un yıl dönümünde İstanbul Saraçhane Meydanı'nda olacağız. Şanlı mücadelemizi ve aziz şehitlerimizi yad edeceğimiz buluşmamıza tüm vatandaşlarımı davet ediyorum." ANKA / Güncel Güncel Haberler

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