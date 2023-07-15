Üye Girişi
Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz'un 7'nci seneidevriyesinde ilan ediyorum, değil üzerinden 7 yıl, 70 yıl da geçse 15 Temmuz'un unutulmasına ve...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz'un 7'nci seneidevriyesinde ilan ediyorum, değil üzerinden 7 yıl, 70 yıl da geçse 15 Temmuz'un unutulmasına ve unutturulmasına izin vermeyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz'un 7'nci seneidevriyesinde ilan ediyorum, değil üzerinden 7 yıl, 70 yıl da geçse 15 Temmuz'un unutulmasına ve unutturulmasına izin vermeyeceğiz."

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title