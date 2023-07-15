Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz'un 7'nci seneidevriyesinde ilan ediyorum, değil üzerinden 7 yıl, 70 yıl da geçse 15 Temmuz'un unutulmasına ve...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz'un 7'nci seneidevriyesinde ilan ediyorum, değil üzerinden 7 yıl, 70 yıl da geçse 15 Temmuz'un unutulmasına ve unutturulmasına izin vermeyeceğiz.