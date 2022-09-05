Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Ağustos 2022'den önce icra takibi başlatılmış 2 bin lira ve altındaki alacakların gider gösterilerek vergiden... Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Ağustos 2022'den önce icra takibi başlatılmış 2 bin lira ve altındaki alacakların gider gösterilerek vergiden düşürülebilmesini ve tasfiyesini sağlıyoruz" Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Ağustos 2022'den önce icra takibi başlatılmış 2 bin lira ve altındaki alacakların gider gösterilerek vergiden düşürülebilmesini ve tasfiyesini sağlıyoruz" Güncel Kaynak: AA / Ahmet Sertan Usul Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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