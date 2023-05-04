Cumhurbaşkanı Erdoğan: "14 Mayıs'ta 'Yeter, söz de karar da gelecek de milletindir' diyerek, 21 yıllık kalkınma ve demokrasi hamlemizi zirveye...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "14 Mayıs'ta 'Yeter, söz de karar da gelecek de milletindir' diyerek, 21 yıllık kalkınma ve demokrasi hamlemizi zirveye taşıyacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " 14 Mayıs'ta 'Yeter, söz de karar da gelecek de milletindir' diyerek, 21 yıllık kalkınma ve demokrasi hamlemizi zirveye taşıyacağız."
Kaynak: AA / Sefa Şahin - Güncel