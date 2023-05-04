Cumhurbaşkanı Erdoğan: "14 Mayıs'ta 'Yeter, söz de karar da gelecek de milletindir' diyerek, 21 yıllık kalkınma ve demokrasi hamlemizi zirveye...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "14 Mayıs'ta 'Yeter, söz de karar da gelecek de milletindir' diyerek, 21 yıllık kalkınma ve demokrasi hamlemizi zirveye taşıyacağız."