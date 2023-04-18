Cumhurbaşkanı Erdoğan: "14 Mayıs'ta bu ülkenin gençlerinin, tekaüt vakti çoktan geçen 7'li koalisyonu artık siyasetten de ıskartaya ayıracağına...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "14 Mayıs'ta bu ülkenin gençlerinin, tekaüt vakti çoktan geçen 7'li koalisyonu artık siyasetten de ıskartaya ayıracağına inanıyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " 14 Mayıs'ta bu ülkenin gençlerinin, tekaüt vakti çoktan geçen 7'li koalisyonu artık siyasetten de ıskartaya ayıracağına inanıyorum."
Kaynak: AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Güncel