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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '14 Mayıs'ta bu ülkenin gençlerinin, tekaüt vakti çoktan geçen 7'li koalisyonu artık siyasetten de ıskartaya ayıracağına...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "14 Mayıs'ta bu ülkenin gençlerinin, tekaüt vakti çoktan geçen 7'li koalisyonu artık siyasetten de ıskartaya ayıracağına...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "14 Mayıs'ta bu ülkenin gençlerinin, tekaüt vakti çoktan geçen 7'li koalisyonu artık siyasetten de ıskartaya ayıracağına inanıyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " 14 Mayıs'ta bu ülkenin gençlerinin, tekaüt vakti çoktan geçen 7'li koalisyonu artık siyasetten de ıskartaya ayıracağına inanıyorum."

Kaynak: AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs Güncel Haberler

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