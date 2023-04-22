Üye Girişi
Haberi Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '14 Mayıs seçimlerinde milletimizle zafere ulaştıktan sonra deprem şehirlerimizi ayağa kaldırmayı sürdürecek, Türkiye...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "14 Mayıs seçimlerinde milletimizle zafere ulaştıktan sonra deprem şehirlerimizi ayağa kaldırmayı sürdürecek, Türkiye...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "14 Mayıs seçimlerinde milletimizle zafere ulaştıktan sonra deprem şehirlerimizi ayağa kaldırmayı sürdürecek, Türkiye Yüzyılı'nı beraberce inşa edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "14 Mayıs seçimlerinde milletimizle zafere ulaştıktan sonra deprem şehirlerimizi ayağa kaldırmayı sürdürecek, Türkiye Yüzyılı'nı beraberce inşa edeceğiz."

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar
Seçim Sonuçları

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Yüzyılı 14 Mayıs Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title