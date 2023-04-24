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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '14 Mayıs seçimleri, ülkemizin sadece önümüzdeki 5 yılını değil, gelecek yarım asrındaki seyrini belirleyecek bir yol ayrımına...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "14 Mayıs seçimleri, ülkemizin sadece önümüzdeki 5 yılını değil, gelecek yarım asrındaki seyrini belirleyecek bir yol ayrımına...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "14 Mayıs seçimleri, ülkemizin sadece önümüzdeki 5 yılını değil, gelecek yarım asrındaki seyrini belirleyecek bir yol ayrımına dönüşmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "14 Mayıs seçimleri, ülkemizin sadece önümüzdeki 5 yılını değil, gelecek yarım asrındaki seyrini belirleyecek bir yol ayrımına dönüşmeye başladı."

Kaynak: AA / Özcan Yıldırım - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs Güncel Haberler

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