Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023-2024 su ürünleri av sezonu açılışında konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesindeki gelir kaybı yaşayan balıkçılara destek verdiklerini belirterek, "Yarın itibarıyla gemi başına 3 bin 500 ila 60 bin lira arasında desteği depremzede balıkçılarımızın hesaplarına yatırıyoruz. Ayrıca afet bölgesi ilan edilen illerde su ürünleri yetiştiricilerimizin zayi olan balık yumurtaları, yavru, porsiyonluk ve anaç balıkları için 2 ay içerisinde destekleme ödemelerini gerçekleştireceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Poyrazköy'de 2023-2024 su ürünleri av sezonu açılışındaki konuşmasına, alandaki katılımcıları günün bu saatinde Beykoz'da iç içe, birlik, beraberlik, kardeşlik içerisinde görmenin kendisini çok mutlu ettiğini söyleyerek başladı.

Su ürünleri av sezonunun açılışı vesilesiyle bir arada olduklarını anımsatan Erdoğan, 4,5 aylık hasretin bugün sona erdiğini, Karadeniz, Marmara ve Ege Denizi'nde gırgır ve trol yöntemiyle avcılık yapacak balıkçıların ağlarının mavi sularla buluştuğunu dile getirdi.

Bu gece başlayan balıkçılık sezonunun bereketli geçmesini dileyen Erdoğan, "Vira Bismillah" diyerek denizlere açılacak balıkçıların ağlarının hep dolu çıkmasını Allah'tan niyaz ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, balıkçılık sektörünün yaklaşık 250 bin vatandaşa istihdam sağladığını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rızkını denizden kazanan kardeşlerimizin ekonomimize yaptıkları katkıları takdirle karşılıyoruz. Balıkçılık sektörüne sağladığımız destekleri en iyi sizler biliyorsunuz. Balıkçılarımızın maliyetlerini düşürmek için 2004'ten itibaren ÖTV'siz yakıt veriyoruz. Bugüne kadar toplamda 15,6 milyar lira ÖTV'siz yakıt desteğinde bulunduk. Su ürünleri avcılarına ve üreticilerine Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri vasıtasıyla indirimli kredi sağlıyoruz. Sektörümüzü 2002'den beri toplam 23,2 milyar liralık sübvansiyonlu krediyle destekledik. Küçük ölçekli kıyı balıkçılarımızı da unutmadık, unutmuyoruz. 12 metreden küçük gemisi olan 14 binden fazla kıyı balıkçımıza da sahip çıkıyoruz. Bugüne kadar 313 milyon lira kıyı balıkçımıza ödeme yaptık."

Erdoğan'dan deprem bölgesindeki balıkçılara müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asrın Felaketi" 6 Şubat depremlerinden sonra depremzede balıkçıları kaderlerine terk etmediklerinin altını çizdi.

Deprem bölgesinde balıkçılık yapan vatandaşlarla ilgili bir müjdeyi de bu akşam paylaşmak istediğini dile getiren Erdoğan, "Deprem bölgesindeki gelir kaybı yaşayan balıkçılarımıza destek veriyoruz. Yarın itibarıyla gemi başına 3 bin 500 ila 60 bin lira arasında desteği depremzede balıkçılarımızın hesaplarına yatırıyoruz. Ayrıca afet bölgesi ilan edilen illerde su ürünleri yetiştiricilerimizin zayi olan balık yumurtaları, yavru, porsiyonluk ve anaç balıkları için 2 ay içerisinde destekleme ödemelerini gerçekleştireceğiz. Her iki desteğimizin de hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, üç tarafı denizlerle çevrili, iklim ve coğrafya bakımından dünyanın en güzel ülkelerinden biri olduğunu vurgulayarak, Allah'ın Türkiye'ye bahşettiği bu imkanı değerlendirmenin gayretinde olduklarının altını çizdi.

(Sürecek)