Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı'nda konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünya enerji yoğunluğunu yıllık ortalama yüzde 1 oranında iyileştirirken Türkiye yüzde 4,5 oranında iyileştirdi. Böylece enerji verimliliğini en hızlı artıran ülkelerden biri olduk." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 11. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı'nda yaptığı konuşmada, nükleer enerjiyi yalnızca elektrik üretimi için değil, aynı zamanda tıp, tarım, araştırma ve endüstriyel ısı gibi farklı alanlarda da kullanacaklarını belirtti.

Hükümet olarak hiçbir alanı ihmal etmeden, uzun vadeli bir anlayışla gelecek 20-30 yılda enerji arz güvenliğini tahkim etmeye çalıştıklarını ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bunlar normalde alkışlanması gereken hamlelerdir. Türkiye'nin iyiliğini düşünen hiç kimse bunlardan rahatsız olmaz fakat biz bu politikalarımızdan dolayı ülkemizin ana muhalefet partisinin haksız eleştirilerine maruz kalıyoruz. Ana muhalefetin başındaki zat bir gün çıkıyor güya balıkları bahane ederek nükleer santral projelerimizi eleştiriyor. Ertesi gün çıkıyor, hidroelektrik santrallerini marjinal örgütlerin jargonuyla hedef alıyor. Başka bir gün çıkıyor, Amerikan firmalarıyla imzalanan doğal gaz tedarik sözleşmelerini diline doluyor. Bir cümle içinde bir sürü yalan ve yanlışı sıralayarak aklınca bizim enerji politikalarımızı itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Eleştirmek, saldırmak, sulandırmak, mesnetsiz iddialarla projelerimizi kötülemek dışında ne bir önerisi var ne de bir enerji vizyonu var. Tek yapabildiği, partisinde her gün bir yenisi patlak veren yolsuzluk, rüşvet ve irtikap saldırılarına ve skandallarına canlı kalkan olabilmek. Ne diyelim, uzaktan kumandayla ancak bu kadar siyaset yapılır."

"Enerji verimliliği, 2053 net sıfır emisyon vizyonumuzun yapı taşlarından birini oluşturuyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz 'Dereden abdest alırken dahi suyu israf etme' emrinin muhataplarıyız. Enerji verimliliği ve israfının önlenmesi, bizim için stratejik olduğu kadar medeniyet değerlerimizle de irtibatlı bir konudur. Enerji verimliliği en temiz ve en ucuz enerji kaynağıdır. Bunun yanı sıra enerji verimliliği, 2053 net sıfır emisyon vizyonumuzun yapı taşlarından birini oluşturuyor. Enerji verimliliğini tasarrufun da ötesinde, sanayide rekabet gücümüzü artıran ve iklim kriziyle mücadelede elimizi güçlendiren bir unsur olarak görüyoruz." diye konuştu.

Bu anlayışla hükümet olarak 2002'den beri enerji verimliliğini artırmaya dönük kapsamlı projeler yürüttüklerini ve bunlar sayesinde enerji yoğunluğunu yüzde 32 oranında iyileştirdiklerini dile getiren Erdoğan, "Ürün ve hizmet başına tüketilen enerji miktarını üçte bir oranında azalttık. Dünya enerji yoğunluğunu yıllık ortalama yüzde 1 oranında iyileştirirken Türkiye yüzde 4,5 oranında iyileştirdi. Böylece enerji verimliliğini en hızlı artıran ülkelerden biri olduk. 2024 yılında sanayide yapılan enerji verimliliği yatırımlarıyla 700 milyon liralık kazanç elde edildi. Yalnızca sanayide kullanılan 4 milyon verimsiz elektrik motorunun değiştirilmesiyle yıllık 15 milyar liralık tasarruf yapıldı. Tarım sektöründe ise damla ve basınçlı sulama sistemleriyle yüzde 30-40 tasarruf sağlandı. Konutlarda da enerji verimliliğini teşvik eden uygulamaları hayata geçirdik. Bu örneklerin sayısını daha da artırmak mümkün." dedi.

"Çöpten çıkan gazı dahi elektrik enerjisi haline getirerek konutların ve sanayinin kullanımına sunuyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl 65 milyar dolar enerji ithalatı yapan bir ülke olarak mevcut imkanları en verimli, en etkin şekilde kullanmaktan başka çare olmadığının altını çizerek, "Enerji verimliliği çalışmalarıyla yılda 5 milyar dolar kazanç sağlayabiliriz. Özel sektörümüzün bu yöndeki çabalarını takdirle takip ediyorum. Kamu olarak enerji verimliliğinde örnek olmaya ihtimam gösteriyoruz. Bir taraftan rüzgar, jeotermal ve güneş enerjisi yatırımlarını desteklerken diğer taraftan da tasarrufu önceleyen projelere ağırlık veriyoruz. Çöpten çıkan gazı dahi elektrik enerjisi haline getirerek konutların ve sanayinin kullanımına sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu süreçte bir diğer önceliklerinin çevreyi ve insan sağlığını korumak olduğunu belirten Erdoğan, "Enerji üreteceğiz diye tabiata zarar veren, insan sağlığını tehlikeye atan adımlardan uzak duruyoruz. Temmuz ayında kabul edilen İklim Kanunu'muz, 2025 net sıfır emisyon hedefimize doğru atılan önemli bir adım oldu. Son yıllarda yeşil enerjiye yatırım yapan ülkelerin başında geliyoruz. Bu yıl itibarıyla toplam kurulu güç içerisinde yenilenebilir enerjinin payını yüzde 60'ın üzerine çıkardık." diye konuştu.

2026 yılında ev sahipliği yapmayı hedefledikleri 31. COP Taraf Devletler Konferansının potansiyeliyle bunu taçlandırmak istediklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çabalarını sürekli artırmanın gayreti içerisinde olacaklarını ifade ederek sözlerini sonlandırdı.

Programdan notlar

Programda, Türkiye'nin enerji alanındaki yatırımlarını ve gelecek vizyonunu anlatan tanıtım videosu gösterildi.

Törende, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji verimliliği temasını simgeleyen ve üzerinde Furkan Suresi'nin 67'nci ayetikerimesinin yazılı olduğu özel hat levhasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti.

Erdoğan, ödüle layık görülen işletmelerin temsilcilerine ödüllerini verdi.

Program, fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, bazı AK Parti genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de katıldı.

