Cumhurbaşkanı Erdoğan, 105 yeni yurt binası açılış töreninde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in sözlerine ilişkin, "Sen Osmanlı'ya hakaret edebilecek hadde ne zaman ulaştın? Be hadsiz. Bunun babası da aynıydı, kendisi de aynı." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mamak'taki Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yeni Yurtlar Kampüsünde, "105 Yeni GSB Yurt Binası Açılış Töreni"nde vatandaşlara hitap etti.

Erdoğan, şöyle konuştu:

"İzmir'de Belediye Başkanı çıkıyor Osmanlı'ya hakaret ediyor. Be haddini bilmez be ahlaksız, İzmir'i sen sel afetlerinden kurtaramıyorsun, İzmir'i pislikten, lağım sularından kurtaramıyorsun. İzmir'i körfezi, o pis kokulardan kurtaramıyorsun. Acaba diktiğin ne var? Dikili taşın ne onu söyle. Sen Osmanlı'ya hakaret edebilecek hadde ne zaman ulaştın be hadsiz. Bunun babası da aynıydı, kendisi de aynı ama bu millet, bu gençlik inanıyorum ki ilk seçimlerde bunlara haddini bildirecektir.

Kendi evlatlarını Paris'e, Londra'ya, Brüksel'e, Washington'a gönderip en iyi eğitim kurumlarında okutup, lüks ve şatafat içinde yaşattılar. Anadolu'nun ve Trakya'nın pırlanta gibi çocuklarını ise fakirliğe, cahilliğe, yokluğa, yoksulluğa hatta göz göre göre ölüme mahkum ettiler. Biz bu oyunu bozduk."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 81 vilayetin tamamında üniversite olduğunu belirterek, öğrencilerin Güneydoğu, Doğu ve Anadolu'dan İstanbul'a, Ankara'ya gelmediğini, okulların onların ayağına gittiğini söyledi. Erdoğan, gençleri üniversitelerde profesörlerin, doçentlerin yetiştirdiğini söyledi.

Çetin mücadeleler verdiklerini, ciddi zorluklarla karşılaştıklarını, büyük engeller aştıklarını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biz meseleye şöyle baktık. Katsayı diye bir ucube ortaya atarak üniversite kapılarını kapattıkları çocuklarımızın yıkılıp giden hayallerinin enkazı da bizim yüreğimizdedir. Başörtülü kızlarımıza, üniversite önlerine kurdukları ikna odalarıyla yaptıkları zulmün utancı da bizim yüreğimizdedir. Kendi ideolojilerinden, kendi zihniyetlerinden, kendi elit çevrelerinden olmayan gençlerimizin eğitim ve istihdam haklarına karşı sergiledikleri hoyratlığın izleri de bizim yüreğimizdedir. Terör örgütlerinin içinde hayatları kararan, hayatlarını kaybeden evlatlarımızın acıları da bizim yüreğimizdedir."

Cudi'yi, Gabar'ı, Tendürek Dağları'nı, Bestler Dereler'i terör örgütlerinin başına çökerttiklerinin altını çizen Erdoğan, bir zamanlar akşam saatlerinden sonra dışarıya çıkamayan Güneydoğu'daki, Doğu'daki vatandaşların rahatlıkla akşam saatlerinde dışarı çıkabildiğini söyledi.

Erdoğan, eğitimden sağlığa, yurt ve kredi imkanlarından teknolojiye, güvenlikten adalete kadar geniş alanda yaptıkları asırlık yatırımları, ülkeye kazandırdıkları eser ve hizmetleri tüm kayıpların telafisi, acıların dindirilmesi için hayata geçirdiklerini kaydetti.

"Ülkeye ve millete hizmet yolculuğumuzu devam ettirmek istiyoruz"

Anayasada kayıt altına alınan fırsat eşitliğini bu ülkede hiçbir zaman tam manasıyla uygulamayanların tezgahlarını bozarak, Türkiye'yi her alanda en üst lige çıkardıklarını vurgulayan Erdoğan, son 20 yılda yapılan demokrasi ve kalkınma devrimleriyle ülkede adaletsizlik, baskı ve milletin hakkını gasbetme üzerine kurulan harami düzeni kökten değiştirdiklerini belirtti.

Hayal kurulabilecek, hedef koyulabilecek ve bu hayallerin gerçeğe dönüştürülebileceği müreffeh, özgür ve istikrarlı Türkiye inşa ettiklerini anlatan Erdoğan, mümeyyiz görülmeyen gençlerin seçme ve seçilme yaşını 30 dan 18'e indirdiklerini söyledi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Neredeydi bunlar? Niye kendileri yapmadılar? Ama biz yaptık. Her platformda kendilerini ifade etme ve gerçekleştirme fırsatı vererek hem söz hem etki sahibi yaptık. Sizlere güvendiğimizi, inandığımızı açıkça ortaya koyduk. Önümüzde Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına adadığımız 2023 hedeflerimiz var. Sizlerin desteğiyle 2023 imtihanını da Cumhur İttifakı'na vereceğiniz destekle, başarıyla bu işi hallederek ülkeye ve millete hizmet yolculuğumuzu devam ettirmek istiyoruz. Amacımız, 2053 vizyonunu hayata geçirebileceğimiz büyük ve güçlü Türkiye'nin kapılarını sizler için sonuna kadar açmaktır. Sizlerden bu vizyona sahip çıkmanızı, fitne tüccarlarına prim vermemenizi, kardeşliğinize gölge düşürmemenizi bekliyorum."

"Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız." diyen Erdoğan, gençlere birikimlerini ve enerjilerini harekete geçirerek hedefledikleri alanda en iyi olmak için mücadele etmelerini istedi.

Erdoğan, Faruk Nafiz Çamlıbel'in şiirini hatırlatarak, "Milli mücadele ruhunu anlatan şair ne diyor biliyor musunuz? Kazanmak istersen sen de zaferi gürleyen sesinle doldur gökleri. Zafer dedikleri kahraman peri, susandan kaçar da coşana gider. Rabbim yolunuzu, bahtınızı açık etsin." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptıkları 105 yurdun hayırlı olmasını diledi.

Notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması öncesinde "Gece Yolcuları" grubunun konserini dinledi. Program kapsamında, GSB yurtlarının yaz boyunca ücretsiz olmasını içeren Seyahatsever Projesi'nden yararlanan gençler adına Bartın Üniversitesi öğrencilerinden Ayşegül Akpınar ve yurtlarda kalan öğrenciler adına Anakara Üniversitesi öğrencisi Beyza Balcı da söz aldı. Programda, GSB yurtlarının tanıtımını içeren video da izletildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından kurdele keserek 105 yeni yurt binasının açılışını yaptı.

Erdoğan, açılışı yaparken, "Cebeci'deki bu muhteşem yurdumuzu, şu anda 105 yurdu temsilen açılışını yapıyoruz. Yurtlarımızda kalacak tüm gençlerimize huzurlu, mutlu, başarılı bir eğitim-öğretim yılı temenni ediyoruz." İfadesini kullandı.

Açılış töreninde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Jülide Sarıeroğlu ve milletvekilleri de yer aldı.

