Cumhurbaşkanı Erdoğan: "10 yıllardır Türkiye'nin iç ve dış siyasetini terör sopasıyla dizayn etmeye alışanlar bu sefer boşuna kürek çekmektedir. Buradan geriye dönüş olmayacak."
Kaynak: AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel