Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1 yıl boyunca konut fiyatlarını duyurdukları fiyatta sabit tutma taahhüdü veren firmalar, belli rakama kadar 36 ay vade ile...
AA - Selma Kasap - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1 yıl boyunca konut fiyatlarını duyurdukları fiyatta sabit tutma taahhüdü veren firmalar, belli rakama kadar 36 ay vade ile finansmandan yararlanabilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1 yıl boyunca konut fiyatlarını duyurdukları fiyatta sabit tutma taahhüdü veren firmalar, belli rakama kadar 36 ay vade ile finansmandan yararlanabilecek."
AA / Selma Kasap - Güncel