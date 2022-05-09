Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1 yıl boyunca konut fiyatlarını duyurdukları fiyatta sabit tutma taahhüdü veren firmalar, belli rakama kadar 36 ay vade ile... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1 yıl boyunca konut fiyatlarını duyurdukları fiyatta sabit tutma taahhüdü veren firmalar, belli rakama kadar 36 ay vade ile...

AA - Selma Kasap - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '1 yıl boyunca konut fiyatlarını duyurdukları fiyatta sabit tutma taahhüdü veren firmalar, belli rakama kadar 36 ay vade ile...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1 yıl boyunca konut fiyatlarını duyurdukları fiyatta sabit tutma taahhüdü veren firmalar, belli rakama kadar 36 ay vade ile finansmandan yararlanabilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1 yıl boyunca konut fiyatlarını duyurdukları fiyatta sabit tutma taahhüdü veren firmalar, belli rakama kadar 36 ay vade ile finansmandan yararlanabilecek."

AA / Selma Kasap - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, konut, Güncel, Haberler

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