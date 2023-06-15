Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Sadettin Hülagü ve 13 üniversite rektörü Osmaneli'yi gezdi
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Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği Dönem Toplantısı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitemizin ev sahipliğinde yapıldı. Heyet ardından Osmaneli'nin tarihi ve kültürel alanları gezdiler. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof.Dr.Sadettin Hülagü ve Bilecik Valisi Dr.Kemal Kızılkaya'da organizasyona katıldılar.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Sadettin Hülagü ve 13 üniversite rektörü Osmaneli'nin tarihi yerlerini gezdiler.
Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği Dönem Toplantısı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitemizin ev sahipliğinde yapıldı.Heyet ardından Osmaneli'nin tarihi ve kültürel alanları gezdiler.Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof.Dr.Sadettin Hülagü ve Bilecik Valisi Dr.Kemal Kızılkaya'da organizasyona katıldılar.
Rektörleri Aşçılık Okulu (Kelemcioğlu Konağı), kütüphane (Necla Hanım Konağı), Fadıl Bozkurt Konak Otel, Rüstem Paşa Camii, Kadın Girişimciler Kooperatifi (Necati Kudül Konağı), Gençlik Merkezi (Fahri Tan Konağı), Osmaneli Belediyesi Kültür, Sanat, Spor Merkezi (İrfan Yılmaz Konağı), Tarihi Lefke Çarşısı,Balaban Meydanı'nı ziyaret ettiler.
Geceyi Prof.Dr.Yunus Söylet İçmeler Tesislerinde geçiren rektörler sabah şifalı sularımızdan içtikten sonra ilçeden ayrıldılar. - BİLECİK