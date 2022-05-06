Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Minder, Edirne Valisi Canalp'i ziyaret etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Minder, Edirne Valisi Canalp'i ziyaret etti

AA - Gökhan Zobar - Güncel
 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Minder, Edirne Valisi Canalp'i ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Minder, Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Minder, Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Canalp, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Minder'e teşekkür etti.

Minder'e ziyaretinde AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba da eşlik etti.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

Cumhurbaşkanı başdanışmanı, Ahmet Minder, Ekrem Canalp, Edirne, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title