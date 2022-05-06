Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Minder, Edirne Valisi Canalp'i ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Minder, Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Canalp, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Minder'e teşekkür etti.

Minder'e ziyaretinde AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba da eşlik etti.