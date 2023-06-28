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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, İsveç'te Kur'an-ı Kerim Yakılmasını Lanetledi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, İsveç'te Kur'an-ı Kerim Yakılmasını Lanetledi

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, İsveç'in başkenti Stockholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki gösterdi. Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu tür İslamofobik eylemlerin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, İsveç'in başkenti Stockholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi.

Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsveç'te Kurban Bayramı'mızın ilk gününde kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan alçak eylemi lanetliyorum. Fikir ve ifade özgürlüğü kisvesi altında yapılan bu tür İslamofobik aşağılık eylemler asla kabul edilemez. Bunlara müsaade eden tüm kişi ve kurumları kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Serdar Açıl - Güncel

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