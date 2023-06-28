Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, İsveç'te Kur'an-ı Kerim Yakılmasını Lanetledi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, İsveç'in başkenti Stockholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki gösterdi. Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu tür İslamofobik eylemlerin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, İsveç'in başkenti Stockholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi.

Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsveç'te Kurban Bayramı'mızın ilk gününde kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan alçak eylemi lanetliyorum. Fikir ve ifade özgürlüğü kisvesi altında yapılan bu tür İslamofobik aşağılık eylemler asla kabul edilemez. Bunlara müsaade eden tüm kişi ve kurumları kınıyorum." ifadelerini kullandı.