CUMHURBAŞKANI ATAMA KARARI İLE 10 İLİN MÜFTÜSÜ DEĞİŞTİ - Haberler

CUMHURBAŞKANI ATAMA KARARI İLE 10 İLİN MÜFTÜSÜ DEĞİŞTİ CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Atama Kararına göre, Bartın Müftüsü Abdülcelil Çakar görevden alınırken, 3 ile yeni müftü atandı ve 7 il müftüsünün yeri değiştirildi. CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Atama Kararına göre, Bartın Müftüsü Abdülcelil Çakar görevden alınırken, 3 ile yeni müftü atandı ve 7 il müftüsünün yeri değiştirildi. Cumhurbaşkanı Atama Kararları Resmi Gazete yayımlandı. Kararda Bartın'ın müftüsü görevden alınırken 10 ilin müftüsü değişti. Resmi Gazete'de yer alan atama kararlarına göre, Bartın Müftülüğü'ne Van Müftüsü Ömer Keskin, Van Müftülüğü'ne Gümüşhane Müftüsü Mehmet Sırrı Şık, Gümüşhane Müftülüğü'ne Hüseyin Gün, Ankara Müftülüğü'ne Adana Müftüsü Hasan Çınar, Adana Müftülüğü'ne Adıyaman Müftüsü Mehmet Taşcı, Adıyaman Müftülüğü'ne Şırnak Müftüsü Mehmet Taştan, Şırnak Müftülüğü'ne Ahmet Dilek, Mersin Müftülüğü'ne Kırklareli Müftüsü Aydın Yığman, Kırklareli Müftülüğü'ne Kars Müftüsü Yusuf Eviş, Kars Müftülüğü'ne ise Hamza Bayram getirildi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Recep Tayyip Erdoğan Bartın Güncel Haberler

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