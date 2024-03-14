Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akbelen Ormanı'nın kamulaştırılma kararını iptal etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akbelen Ormanı'nın çevresindeki 190 parsellik tarım arazisinin linyit madeni sahası olarak kullanılmak üzere Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılması kararını iptal etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 11 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanan 8247 sayılı acele kamulaştırma kararına göre; Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı'nın çevresindeki 190 parsellik tarım arazisi, linyit madeni sahası olarak kullanılmak üzere Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan kararıyla Akbelen Ormanı çevresindeki 190 parsellik tarım arazisinin acele kamulaştırılması hakkında verdiği kararı iptal etti.

Erdoğan'ın 11 Mart'ta verdiği kamulaştırma kararına İkizköy savunucuları, çevreciler, siyasiler ve yurttaşlar tepki göstermişti.

Akbelen Ormanı, dönemin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin imzasıyla Muğla Milas'taki iki termik santrale kömür sağlamak amacıyla 2020 yılında Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'ye (YK Enerji) devredilmişti. Özelleştirme kararı sonrası bölgede ağaçların kesildiğini iddia eden köylüler, duruma itiraz ederek Akbelen'de nöbet tutmaya başladı.

Temmuz 2021'de İkizköylülerin Orman Genel Müdürlüğü'ne karşı Muğla 1'inci İdare Mahkemesi'nde açtığı yürütmeyi durdurma davası sürerken; Akbelen Ormanı'nda yaklaşık yüz ağaç kesildi. İkizköylülerin ve çevre aktivistlerinin protestoları sonrası ağaç kesimi durdu.

1 Mart 2022'de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Yönetmelik ile "Elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yürütülen madencilik faaliyetleri" kapsamında, Akbelen'de madencilik faaliyetlerinin yapılmasına izin verilmişti. Bakanlığın bu kararının ardından 2021'den beri nöbet tutulan alanda bulunan ağaçların kesimi, 24 Temmuz 2023'te yeniden başlamış, köylüler ve çevrecilerin direnişine rağmen binlerce ağaç kesilmişti.