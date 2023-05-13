Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, seçilmesi halinde önceliklerinin Afet Bakanlığı kurmak olacağını belirterek, "Ülkemiz genelindeki tüm arama kurtarma birimleri, yardım ve koordinasyon birimleri yangına müdahale edecek, uçaklar, helikopterler, araçlar ve belediyelerdeki...

Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, seçilmesi halinde önceliklerinin Afet Bakanlığı kurmak olacağını belirterek, "Ülkemiz genelindeki tüm arama kurtarma birimleri, yardım ve koordinasyon birimleri yangına müdahale edecek, uçaklar, helikopterler, araçlar ve belediyelerdeki itfaiye kuruluşlarını da biz bu bakanlığa bağlayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı adaylarının propaganda konuşmaları TRT'de yayınlandı.

Oğan, konuşmasında, Türk siyasal hayatında dört ana yelpaze bulunduğunu ve Türk milliyetçilerinin bugüne kadar adaysız kaldığını belirterek, "Türk milleti bize dedi ki Türk milletini ve Türk milliyetçilerini Cumhurbaşkanlığı seçiminde temsil edecek bir adaya ihtiyaç var. 'Biz milletimizi adaysız bırakmayacağız' dedik ve aday olduk ilk başta aldığımız 111 bin 506 imza ile bugün 4 cumhurbaşkanı adayından biri oldum." dedi.

"Afet Bakanlığı kuracağız"

Seçilmesi halinde önceliklerinin Afet Bakanlığı kurmak olacağını belirten Oğan, "Ülkemiz genelindeki tüm arama kurtarma birimleri yardım ve koordinasyon birimleri yangına müdahale edecek, uçaklar, helikopterler, araçlar ve belediyelerdeki itfaiye kuruluşlarını da biz bu bakanlığa bağlayacağız. Sığınmacıların ülkelerine geri dönüşünü de Afet Bakanlığının bünyesinde oluşturacağımız birimlerle çözüme kavuşturacağız. Afetler yaşandığında gerekli finansmanlar dahil bu bakanlık her şeye tam yetkili hazır olacaktır." diye konuştu.

Afet Bakanlığını, gelişmiş teknolojilerle uyumlu hale getireceklerini söyleyen Oğan, ormanlara ısıya duyarlı sensörler yerleştireceklerini, yangın öncesinde ısının yükseldiğini algılayan sensör vasıtasıyla kısa sürede müdahalede bulunulacağını aktardı.

Enerji teşvikleriyle Türkiye'de kripto para madenciliğinin yaygınlaştırılacağını söyleyen Oğan, gençlerin kaygılarını gidereceklerini ifade etti.

Dijital çağa uyum sağlamanın önemini vurgulayan Oğan, şöyle devam etti:

"Bu vizyonu ise yaşı 70'in üzerindeki liderlerle yapamayız. Bunu ancak teknolojiyi iyi kullanan, geleceğin Türkiye'si ile ilgili teknolojik ekiplerde beyin fırtınası gruplarında yer alan ve çaba sarf eden Sinan Oğan yapabilir. Bu kapsamda öncelikle tüm Türkiye genelinde internet kullanımını ücretsiz hale getireceğiz. Özellikle de genç beyinlerin bilgiye kolayca ulaşmasını sağlayacak tedbirler alacağız. Teknolojiye ulaşımlarını kolaylaştırmak için 18 yaşına gelen her gencimize tablet, bilgisayar, cep telefonu ve benzeri araçları almalarına olanak tanıyacak teknoloji çeki vereceğiz."

İyi bir iş ve maaş imkanı sunacaklarını dile getiren Oğan, tatil yapmanın lüks olmadığı bir Türkiye sunacaklarını ifade etti.

Gençlere, güçlü sosyal sermayelerini kullanabilecekleri ve liyakatın ön planda olduğu bir Türkiye vadettiklerini aktaran Oğan, "Bu kapsamda gençlerin Kredi Yurtlar Kurumuna olan tüm borçlarını sileceğiz. Gençlerimizin yurt problemleri kalıcı olarak çözüme kavuşturulacaktır. Her üniversiteye öğrenci yurdu yapma zorunluluğu getireceğiz. Hedefimizde TOKİ'nin bir sene içerisinde tüm bu yurt sorununu çözmesi var. Ayrıca yurtlarda şimdilik yer bulamayan öğrencilere aylık en az 500 lira kira yardımı yapacağız. Gençlerimizin dünyayı tanıması ve hayattan keyif alabilmesi için isteyen her üniversite öğrencisinin yurt dışına çıkabilmesine olanak sağlayacak maddi katkı imkanları sunacağız." dedi.

Oğan, gençlere "Benim İşim Projesi" ile 75 bin lira değerinde 2 yıl ödemesiz düşük faizli kredi verileceğini, maddi durumu yeterli olmayan üniversite öğrencilerinin memleketlerine yılda iki defa gidiş dönüş otobüs biletinin ücretsiz karşılanacağını söyledi.

"Halkımız beslenemiyor, halkımız sadece karnını doyurabiliyor"

Merkez Bankasının piyasa çerçevesinde tam bağımsız görevini yapacağını kaydeden Oğan, şöyle devam etti:

"TÜİK gibi kurumlar, gerçek rakamları açıklayacaktır. Türkiye'de son açıklanan verilere göre açlık sınırı 10 bin, fakirlik sınırı ise 33 bin lira civarındadır. Bugün asgari ücret açlık sınırının altında 8 bin 500 liradır. Halkımız beslenemiyor, halkımız sadece karnını doyurabiliyor. Biz asgari ücreti, insanımızın alım gücünü artırmak suretiyle sosyal ekonomik dengeyi tekrar yaşanabilir boyuta getireceğiz. Bu kapsamda asgari ücreti 30 bin liraya çıkaracağız. Bize soruyorlar 'Fakirlik sınırındaki bir rakamı nasıl vereceksiniz?' Biz de diyoruz ki, alım gücünü artırdığımızda yoksulluk sınırı da aşağı çekilmiş olacak."

Oğan, Cumhur ve Millet İttifakı'nı destekleyip kendini Atatürkçü ve milliyetçi gören vatandaşlara seslenerek, "Oylarınızı gönlünüzdeki partiye elbette verebilirsiniz. Ama Cumhurbaşkanlığı seçiminde sizi temsil etmeye hazır yegane aday Sinan Oğan'dır." diye konuştu.